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۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

ملکه الیزابت به برادوی می‌رود/ چهره زن سال 2014 در تئاتر

ملکه الیزابت به برادوی می‌رود/ چهره زن سال 2014 در تئاتر

هلن میرن بازیگر مطرح و شناخته شده سینما و تئاتر جهان که از سوی انجمن تئاتر دانشگاه هاروارد به عنوان چهره زن سال 2014 معرفی شد، قصد دارد برای اولین بار طی دهه‌های اخیر با ایفای نقش ملکه الیزابت دوم به صحنه تئاتر برادوی قدم بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هلن میرن برای اولین بار طی دهه‌های اخیر بر صحنه تئاتر برادوی آمریکا حضور پیدا می‌کند. این بازیگر سرشناس سینما و تئاتر جهان که سال 2013 در انگلستان برای ایفای نقش ملکه الیزابت دوم در نمایش «مخاطب» توانست جایزه اولیویر بهترین بازیگر زن تئاتر را از آن خود کند، قصد دارد با همین نمایش در سال 2015 در تئاتر آمریکا روی صحنه برود.

نمایشنامه «مخاطب» نوشته پیتر مورگان است که با کارگردانی استفن دالدری برنده 2 جایزه تونی تئاتر، اجرا خواهد شد. این اثر به ملاقات‌های هفتگی و شخصی ملکه الیزابت دوم در کاخ باکینگهام می‌پردازد. آخرین تجربه‌های هلن میرن در صحنه تئاتر برادوی مربوط به سال 95 با نمایش «یک ماه در حومه شهر» و سال 2001 در نمایش «رقص مرگ» است.

بازی در نمایش‌های متعدد در تئاتر انگلستان نظیر «مرغ دریایی» و «هنری ششم» از جمله فعالیت هلن میرن در زمینه بازیگری تئاتر است.

وی در سال 2014 از سوی انجمن تئاتر دانشگاه هاروارد به عنوان چهره زن سال شناخته شد که پیش از این بازیگران دیگری همچون مریل استریپ، کاترین هپ‌بورن، جودی فاستر، آن‌ هاتاوی و الیزابت تیلور نیز این جایزه را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 2345693

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