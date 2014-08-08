تنها راه برون رفت از مشکلات جهان اسلام بازگشت به قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: استحکام بنیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده و اگر با محبت و گذشت و سبک زندگی اسلامی بتوانیم خانواده را تقویت کنیم به آرامش خواهیم رسید.



وی افزود: مشکلات دنیای امروز غرب ناشی از سست شدن خانواده و بی بند و باری است و آسیب های اجتماعی ناشی از بی توجهی به خانواده بنیان برانداز است.



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: همسران موجب آرامش خانواده می شوند و باید با رعایت گذشت، محبت، سعه صدر و محبت به آرامش خانواده کمک کرد تا به تعالی رسید.



حجت الاسلام باریک بین یادآورشد: با عبور از ماه مبارک رمضان باید روحیه معنوی حاصل از این ماه معنوی را در خود حفظ کنیم و از این فضا دور نشویم تا بتوانیم تقوی را در خود تقویت کنیم.



خطیب جمعه قزوین با اشاره به سالگرد شهادت عباس بابایی بیان کرد: شهدای والا مقامی چون لشگری با 18 سال اسارت در زندانهای بعثی و تجمل سختی های فراوان اوج آزادگی و ایثار را نشان دادند و شهید بابایی هم اسطوره ای از تقوی، اخلاق، شجاعت و پایبندی به ولایت بود لذا ما وظیفه داریم با زنده نگهداشتن یاد این شهدای والا مقام راهشان را ادامه دهیم.



شکست اسرائیل در گرو مقاومت مسلمانان



باریک بین با بیان حوادث اخیر در غزه گفت: مهمترین مسئله امروز در جهان اسلام جنایات غده سرطانی اسرائیل است که با کشتار کودکان بار دیگر خوی ددمنشی خود را به جهانیان نشان داد.



وی اضافه کرد: همزمان شدن این جنایات با مقاومت قهرمانانه حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه که شکست اسرائیل را رقم زد موجب شد مردم غزه نیز علیرغم تحمل سختی های فراوان و رنج کشتار فرزندانشان با مقاومت خود غده سرطانی را وادار به پذیرش مذاکره صلح کنند.



باریک بین تصریح کرد: مقاومت سرسختانه مردمی که پس از انواع محاصره و بمباران شدید شبانه روزی جانانه استقامت کردند و در شرایطی که برای درمان بیماران زخمی خود در تنگنا بودند اما اوج تحمل را نشان دادند و دشمن را نا امید کردند.



امام جمعه موقت قزوین گفت: در این جنایت صهیونیست ها یک هزار و 860 نفر را شهید کردند که 700 شهید کودک و نوزاد و زن است و 10 هزار نفر را مجروح و صدها منزل مسکونی، مدرسه و بیمارستان هم تخریب شد و این جانیان حتی به مدارس تحت پوشش سازمان ملل هم رحم نکردند اما مردم غزه مردانه ایستادند و مقاومت کردند و این عامل شکست اسرائیل است.



خطیب جمعه قزوین یادآورشد: در این مقاومت سرسختانه شاهد موشک باران اسرائیل توسط مجاهدان فلسطینی هم بودیم که توانستند گنبد آهنی که میلیاردها دلار هزینه کرده بودند را نفوذپذیر کنند و ترس و وحشت را در شهرهای اسرائیل حکمفرما کنند و بیش از 85 جنایتکار صهیونیسم و به قولی 200 تا 400 اسرائیلی را به درک واصل کنند که این خود پیروزی خون بر شمشیر است.



وی اظهار امیدواری کرد در مذاکرات مصر خواسته های مقاومت مورد پذیرش قرار گیرد تا پیروزی دیگری برای مسلماان این منطقه بدست آید.



باریک بین تصریح کرد: حمایت جانانه رهبری از مردم فلطسن و حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس و نیز اعتراض مردم جهان به کشتار اسرائیل در غزه بهترین حمایت را رقم زد و آنها را برای ادامه مقاومت تهییج کرد اما متاسفانه برخی از سران کشورهای اسلامی در کنار آمریکا قرار گرفتند و هرگز این جنایات را محکوم نکردند و برخی نیز آنقدر دیر عکس العمل نشان دادند که خفت بار بود.



امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: دبیرکل سازمان ملل که باید در برابر این فاجعه انسانی واکنش نشان می داد حمایت جدی نکرد و رسانه هایی که با سانسور خبری از ظالم حمایت کردند و عالم نماها در کشورهای اسلامی در منابر مسجدالنبی و مسجدالحرام در مقابل ظلم سکوت کردند و چهره واقعی خود را نشان دادند.



خطیب جمعه قزوین گفت: از سوی دیگر جریانی تکفیری با ادعای زنده کردن خلیفه اسلامی با وحشی گری در سرزمین های اسلامی فتنه و آشوب برپا کرده اند تا وحدت مسلمانان آسیب ببیند و دشمنان به اهداف شوم خود برسند و همه امکانات خود را بکار گرفته اند تا اسلام واقعی را کم رنگ کنند لذا در این شرایط بهترین راهکار برای برون رفت از مشکلات تمسک به قرآن و ریسمان الهی است.



وی گفت: امروز می خواهند با هر وسیله ای بیداری اسلامی در منطقه را زیر سوال ببرند و وحدت مسلمانان را خدشه دار کنند و با ایجاد تفرقه و آشوب اذهان جهانیان را منحرف کنند لذا باید هوشیار باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم.



خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی پیشتازند



امام جمعه موقت قزوین با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار ضمن گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی اظهارداشت: از خبرنگاران انتظار داریم با تلاش ضادقانه در مسیر اطلاع رسانی ضمن بیان نقاط ضعف استان و انعکاس آن به مسئولان در رفع آن کمک کنند.



وی دقت و صداقت و رعایت وجدان در خبررسانی را لازمه کار خطیر خبرنگاری دانست و خواستار اطلاع رسانی درست برای رشد و تعالی جامعه شد.



باریک بین در خصوص هفته مهارت نیز گفت: خوشبختانه از سوی سازمان فنی و حرفه ای برنامه های آموزشی خوبی در استان برگزار شده که از جوانان درخواست می شود با شرکت در این دوره ها با کسب مهارت زمینه اشتغال خود را افزایش دهند.





