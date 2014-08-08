حجاب در محیط های کاری رعایت شود/ مسئولان برای ازدواج آسان جوانان چاره ای بیندیشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر بناب با تاکید بر اینکه بد حجابی و فحشا جامعه را تهدید می کند، گفت: ازدواج آسان و آگاهانه می تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد که برای همین باید مسئولان برای ازدواج آسان جوانان چاره ای بیندیشند.

وی با بیان اینکه اختلاط زن و مرد در محیط های مختلف کاری و تحصیلی خطرناک تر از بمب است، افزود: افزایش آمار طلاق ها، بی بند و باری ها و ناهنجاری های اجتماعی در نتیجه همین اختلاط بین زنان و مردان است.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به اینکه ازدواج برای جوانان از آب و نان هم واجب تر است، ادامه داد: ازدواج به موقع و اگاهانه آرامش، کمال و نشاط دنیوی برای زن و مرد به همراه دارد.

حمایت از اسرائیل در اولویت برنامه های مدعیان حقوق بشر قرار دارد

امام جمعه بستان آباد نیز در خطبه های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه حمایت از اسرائیل در اولویت برنامه های مدعیان حقوق بشر قرار دارد، گفت: آنها می خواهند با استفاده از رسانه های خود رژیم صهیونیستی را مظلوم نشان دهند.

حجت الاسلام سید رضا رضوی با تاکید بر اینکه سازمان های بین المللی مدعی حقوق بشر خود شریک جنایات خونخواران رژیم جعلی صهیونیستی هستند، افزود: کشتار و خونریزی از نیل تا فرات از برنامه های رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آنهاست که با این حال شاهد سکوت برخی کشورهای اسلامی هستیم.

وی با بیان اینکه باید مسلمانان از عوامل ایجاد درگیری درس بگیرند و دشمن شناسی کنند، اظهار داشت: وحدت مسلمانان پیروزی آنها را به همراه دارد و بدون شک نابودی خونخواران رژیم صهیونیستی نزدیک است.

حجت الاسلام رضوی جمهوری اسلامی را گلی در میان آتش نامید و گفت: این امنیت مرهون بصیرت و اتحاد مردم کشورمان و تبعیت انها از رهبر معظم انقلاب است.

نباید به خبرنگاران به عنوان یک مزاحم نگاه کرد

امام جمعه شهرستان هشترود نیز در خطبه های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه خبرنگاران بازوی قدرتمند نظام هستند، گفت: نباید به خبرنگاران به عنوان یک مزاحم نگاه کرد.

حجت الاسلام سید سعید رشادی با تاکید بر اینکه متاسفانه خبرنگاران با مشکلات زیادی در کشورمان روبه رو هستند، افزود: قدرت رسانه ها خیلی زیاد است و باید از وجود خبرنگاران این رسانه ها در شهرستان ها به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی در خصوص اقدامات و تحرکات گروهک داعش نیز گفت: گروهک تروریستی داعش دست ساخته آمریکا برای تاسیس یک رژیم صهیونیسی دیگر است.