به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لرستان امروز جمعه در دیدار پایانی رقابتهای دسته یک فوتبال هفت نفره موفق شد با نتیجه 6 بر صفر مقابل مازندران به برتری برسد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. تیم کرمانشاه هم با کسب عنوان سومی به کار خود پایان داد.

مسعود عماری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این رقابتها اظهار کرد: این مسابقات مصادف شده بود با برگزاری رقابتهای زیر 14 سال فوتبال آسیا که با توجه به رویکرد مثبت AFC به فوتبال هفت نفره، این را باید اتفاق مثبتی ارزیابی کرد. در واقع به نوعی مسابقات قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره در همدان تحت پوشش کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.

رئیس انجمن فوتبال هفت نفره در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم بازیکنان جدید را شناسایی کنیم به ملی پوشان خود اجازه حضور در این رقابتها را ندادیم و فکر می‌کردیم با توجه به غیبت بازیکنان ملی پوش، شاهد رقابتهای جذابی نباشیم اما باید بگویم که مسابقات در شرایط بسیار مطلوبی برگزار شد و تیم‌ها خیلی به هم نزدیک بازی کردند.

عماری همچنین گفت: در این رقابتها 7 تیم با 100 ورزشکار حضور داشتند و ما توانستیم 25 بازیکن جدید را کلاسبندی کنیم که این بازیکنان در آینده می‌توانند در رقابتهای قهرمانی جهان، جوانان جهان و پارالمپیک 2016 ریو سرمایه تیم ما محسوب شوند.