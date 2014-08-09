اتحادیه اروپا ایجاد گذرگاه دریایی میان غزه و قبرس را پیشنهاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، یک منبع اروپایی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در راستای آتش بس فراگیر میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده است گذرگاه دریایی میان نوارغزه و جهان ایجاد شود.

این منبع افزود: فکر ایجاد گذرگاه دریایی ساده و آشکار است و مشکلات بسیاری را می تواند حل کند. این گذرگاه آبی بین غزه و لارنکا در قبرس و برای انتقال افراد و کالاها احداث خواهد شد. علاوه بر این ناظران اروپایی نیز تامین امنیت این گذرگاه را برعهده خواهند داشت.

این منبع خاطرنشان کرد: ما خواهان به جریان انداختن توافقنامه گذرگاه ها در سال 2005 هستیم و می خواهیم این منطقه هر دو سال یک بار شاهد جنگ و بازسازی نباشد.

وی در عین حال گفت: ما می خواهیم همزمان با پایان محاصره غزه تشکیلات خودگردان فلسطین در این منطقه ایفای نقش کند و راه حل های جزئی ما را راضی نخواهد کرد.