مریوان ظرفیت تبدیل به قطب ورزشی کردستان را دارد/ ساخت استخر سرپوشیده در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی صبح امروز شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان مریوان، گفت: مریوان از جوانان فعال و با استعداد فراوانی در عرصه ورزشی برخوردار است و کسب عناوین قهرمانی در سطح های مختلف گواهی بر این مدعا است.

وی عنوان کرد: در رشته های مختلف ورزشی چون دومیدانی، جودو، کشتی بوکس جوانان مریوانی توانایی و استعداد خود را نشان داده اند و در عرصه جهانی و بین المللی موفق به کسب مدال شده اند.

وی اظهار داشت: با توجه به توانایی و استعدادهای موجود در جوانان و نوجوانان مریوانی، این شهرستان می تواند به یک قطب ورزشی در استان تبدیل شود.

فرماندار مریوان برتوسعه ورزش این شهرستان تاکید کرد و افزود: توسعه ورزش مریوان و ایجاد بسترهای مناسب برای آن نیازمند عزمی همه جانبه است.

فلاحی عنوان کرد: در حال حاضر پروژه ساخت استخر سرپوشیده و سالنی به ظرفیت 1200 نفر و همچنین ساخت باشگاه ورزشی در حال انجام است و انتظار می رود که در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به احداث چهار سالن ورزشی در روستاها و شهرهای اطراف مریوان بیان کرد : در شهرهای برده رشه و کانی دینار و همچنین روستاهای اسلام دشت و ساوجی از سوی سپاه پاسداران مشغول به انجام فعالیت هستند که امید است به زودی این مکان ها افتتاح شوند.

وی مریوان را یک شهر ورزش پرور خواند و اظهار داشت : در این شهر بیش از 6 هزار نفر از بیمه ورزشی برخوردار هستند که این تعداد نشان دهنده رغبت این مردم به ورزش است.

فرماندار مریوان بیان کرد : شهرستان مریوان هرساله در رشته های مختلف ورزشی در مسابقات مختلف دارای رتبه های برتر استانی، کشوری و حتی بین المللی بوده است و باید این ورزشکاران را همواره مورد حمایت قرار داد.