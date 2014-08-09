فاصله تعداد کتابخانه های فردیس از شاخص کشوری/ نیاز شهرستان به 15 کتابخانه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور پیش از ظهر شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس اظهار داشت: باتوجه به جمعیت بالای این منطقه، توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی از اقدامات مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توسعه کتابخوانی به بسترهایی نیاز دارد، گفت: مسئولان باید با اعطای امتیازات ویژه به خیرین و کسانی که تمایل به راه اندازی مراکز نشر کتاب دارند، بستر کتابخوانی را در منطقه فراهم کنند.



وی افزود: لازمه گسترش فرهنگ کتابخوانی وجود زیرساختهای فرهنگی مانند کتابخانه و تجهیزات الکترونیکی در بخش کتاب است.

فرماندار فردیس تجهیز کتابخانه های این شهرستان به فناوری های روز را لازم خواند و گفت: در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده ضرورت این مهم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به کمبود کتابخانه های شهرستان فردیس اضافه کرد: توسعه کتابخانه ها نیازمند مشارکت مسئولان و افراد خیر و نیکوکار است تا با دسترسی آسان شهروندان به کتاب، شاهد رشد کتابخوانی باشیم.

فرماندار فردیس با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه گفت: توسعه کتابخانه های این شهرستان نیازمند توجه ویژه و مساعدت اعضای شورای شهر، شهرداری ها و تمام دستگاه های اجرایی است.



وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت مسئولان و خیران کتابخانه ساز، در آینده ای نزدیک تعداد کتابخانه های این شهرستان افزایش یابد.

پیشنهاد اختصاص بخشی از زمین های موقوفه به ساخت کتابخانه های عمومی



امام جمعه شهرستان فردیس نیز در این نشست ساخت کتابخانه های عمومی دراین شهرستان را نیازمند عزم و مشارکت مسئولان دانست و اظهار داشت: این مسئله مهمی است و باید توجه داشته باشیم که رشد و بالندگی هر منطقه ارتباط مستقیمی با وضعیت مطالعه و کتابخوانی ساکنان آن دارد.



حجت الاسلام علی اکبر ایمانی فزود: بی شک مقوله کتابخوانی باید با تلاش و همکاری همه مردم و مسئولان نهادینه شود.



وی اختصاص بخشی از اراضی موقوفه به ساخت کتابخانه عمومی را ضروری دانست و گفت: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی باید از تمام ظرفیت ها استفاده شود.

فاصله تعداد کتابخانه های فردیس از شاخص کشوری



سرپرست کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس نیز در این نشست از نیاز این شهرستان به 15 کتابخانه جدید خبر داد و گفت:در حال حاضر شهرستان فردیس دارای 9 باب کتابخانه شامل چهار کتابخانه عمومی و پنج کتابخانه مشارکتی است که پاسخگوی نیاز ساکنان منطقه نیست.

گلشن شیرمحمدی افزود: به ازای هر 55 هزار و 500 نفر یک کتابخانه در فردیس وجود دارد که براساس شاخص کشوری باید به ازای هر 27 هزار نفر یک کتابخانه وجود داشته باشد، این شاخص در استان البرز به ازای هر34 هزار نفر یک کتابخانه است.



وی گفت: اکنون در کتابخانه های شهرستان فردیس 140 هزار جلد کتاب وجود دارد.



سرپرست اداره کتابخانه های عمومی فردیس مساحت کل کتابخانه های این شهرستان را سه هزار و 732 متر مربع ذکر کرد و افزود: به ازای هر 100 نفر 75 سانتی مترمربع فضای کتابخانه ای در فردیس وجود دارد و برای اینکه به شاخص متوسط استانی برسیم به 432 مترمربع فضای جدید کتابخانه نیاز است.