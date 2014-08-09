قرضاوی: جنگ با اسرائیل ضروری نیست با اسد و السیسی جنگ کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النباء، "یوسف القرضاوی" مفتی مصری، تبعه قطر، رئیس اتحادیه جهانی موسوم به علمای مسلمین و معروف به "مفتی ناتو"(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، با صدور فتوایی جهاد علیه رژیم اسرائیل را حرام اعلام کرد.

وی با بیان اینکه جنگ علیه اسرائیل ضرورتی ندارد،خواهان جهاد! در مصر و سوریه علیه دولت این کشورها شد.

احزاب مصری در واکنش به این فتوا با صدور بیانیه ای آن را به شدت محکوم کرده و اعلام کردند که صدور این فتوا توسط قرضاوی در چارچوب یک طرح صهیونیستی آمریکایی برای فتنه انگیزی در جهان اسلام و میان کشورهای عربی صورت گرفته است.