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۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

قرضاوی: جنگ با اسرائیل ضروری نیست با اسد و السیسی جنگ کنید

قرضاوی: جنگ با اسرائیل ضروری نیست با اسد و السیسی جنگ کنید

یوسف قرضاوی با صدور فتوایی ضمن غیر ضروری اعلام کردن جنگ با رژیم صهیونیستی در فلسطین خواهان جهاد علیه دولتهای مصر و سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النباء، "یوسف القرضاوی" مفتی مصری، تبعه قطر، رئیس اتحادیه جهانی موسوم به علمای مسلمین و معروف به "مفتی ناتو"(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، با صدور فتوایی جهاد علیه رژیم اسرائیل را حرام اعلام کرد.

وی با بیان اینکه جنگ علیه اسرائیل ضرورتی ندارد،خواهان جهاد! در مصر و سوریه علیه دولت این کشورها شد.

احزاب مصری در واکنش به این فتوا با صدور بیانیه ای آن را به شدت محکوم کرده و اعلام کردند که صدور این فتوا توسط قرضاوی در چارچوب یک طرح صهیونیستی آمریکایی برای فتنه انگیزی در جهان اسلام و میان کشورهای عربی صورت گرفته است.

کد مطلب 2346007

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