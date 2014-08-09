تیم فوتبال الوند به یک ورزش دوست همدانی فروخته شد

بهرام یدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رئیس هیئت فوتبال استان همدان در سیمای ورزش استان همدان یکسری حرف ها زد که واقعی نبود، اظهار داشت: شهرداری نیز در مورد تعلق الوند حرف هایی دارد که این حرف ها جای تامل دارد بود شهرداری تیم الوند را به هیئت فوتبال منتقل کرده بود و آنان نیز به پاس و بعد این تیم به ما فروخته شد.

وی افزود: تیم الوند همدان به یک خیر و فوتبال دوست همدانی فروخته شده اما وی تمایلی به رسانه ای شدن ندارد و قرار است کارهای تشکیلات و غیره توسط ما انجام شود و هزینه ها را این خیر تفبل کند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در ادامه در پاسخ به عقد قرارداد با بازیکنان تیم بزرگسالان پاس همدان بیان داشت: در تست گیری هایی از بازیکنان، تعداد محدودی به تیم اضافه و تعدادی نیز خریداری و عقد قرار داد می شوند که فعلا اسامی را به دلیل کورس رقابتی که به بین تیم های دسته یک وجود دارد رسانه ای نمی کنیم.

یدی همچنین در پاسخ به حضور تیم بانوان در لیگ برتر اضافه کرد: تیم بانوان نیز امسال در لیگ برتر حضور پیدا می کنند و در قرعه کشی نیز شرکت کرده اند.

مدیرعامل باشگاه الوند همدان با اشاره به اینکه سرمربی تیم بانوان در نظر گرفته شده عنوان داشت: صبحت هایی نیز با وی شده و ما سیاست ها و نقطه نظرهای باشگاه را با وی در میان گذاشته ایم.

وی در پایان گفت: سرمربی تیم پاس همدان در حال حاضر به دنبال انتخاب و جذب بازیکن برای تیم بانوان است و در شرایط برابر بین بازیکنان، بازیکنان بومی انتخاب می شوند.