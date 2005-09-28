  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۵

كارگاه علمي آموزشي استان تهران برگزار مي شود

اداره پايگاه ورزش قهرماني استان تهران در نظر دارد سه دوره كارگاه علمي آموزشي در خصوص روانشناسي در ورزش قهرماني توسط اساتيد برجسته دانشگاه روز يكشنبه 10مهرماه جهت ارتقا سطح علمي مربيان ورزشي استان تهران برگزار كند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين كارگاه علمي آموزشي در محل آمفي تئاتر اداره كل تربيت بدني استان تهران واقع در خيابان بهارستان روبروي بيمارستان طرفه كوچه استقلال برگزار خواهد شد. بدينوسيله ازكليه مربيان ورزشكاران و علاقمندان جهت شركت در اين دوره دعوت به عمل مي آيد در ضمن به شركت كنندگان گواهينامه معتبراهدا خواهد شد.

کد مطلب 234609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها