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۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

شناگر و مربي يزدي به اردوي تيم ملي نوجوانان دعوت شدند

شناگر و مربي يزدي به اردوي تيم ملي نوجوانان دعوت شدند

يزد - خبرگزاري مهر: مربي و شناگر يزدي به اردوي تيم ملي شناي نوجوانان كشور دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، کمیته فنی شنا، اسامی شناگران برتر نوجوان ایران را برای حضور در اردوی تمرینی از تاریخ 18 تا 23 مرداد ماه اعلام کرد.

اردوی تمرینی شناگران نوجوان کشور (آینده سازان) از تاریخ 18 لغایت 23 مرداد در استان زنجان برگزار می‌شود.

در این اردو که به منظور آماده سازی تیم ملی شنای نوجوانان ایران برگزار می‌شود، علاوه بر کشتکار، سرمربی تیم ملی و عضو کمیته فنی شنا، ابوالفضل باغستانی مربی تیم شنای پیشگامان یزد نيز به این اردو دعوت شده است.

همچنین در بین شناگران دعوت شده، سید علی اکبر صفوی مقدم نیز از تیم شنای پیشگامان به این اردو دعوت شده است.

صفوی مقدم سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور صاحب سه گردن آویز برنز مسابقات شده بود.

کد مطلب 2346152

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