دين، دموكراسي و روشنفكري در ايران امروز

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : در يك سده گذشته دين همواره در كانون هويت انسان و جامعه ايراني سكني گزيده و ادبيات غني و متنوعي را پيرامون خود خلق كرده است. در دوره بعد از انقلاب، تغيير ارزشها به دليل تغيير زير ساختهاي اصلي جامعه به تندي صورت گرفت؛ اما پس از جنگ تحميلي و تغيير ساختار اقتصادي، ارزشهاي جامعه به تدريج دگرگون شد. نابرابري هاي اجتماعي افزايش يافت و در پي آن ارزشهاي ديني به سمت ارزشهاي غير ديني و غير مذهبي گرايش يافت.

در شرايط كنوني اگرچه دين كماكان به عنوان معتبرترين، جدي ترين و فراگيرترين عامل در اين عرصه محسوب مي گردد، اما يگانه سازنده و پردازنده نظام صدقي حاكم بر جامعه ايراني نيست. از اين رو در جامعه ايراني شاهد فراهم آمدن امكان بقا و پويايي منظومه هاي غير ديني كه بعضاً به عنوان رقيب دين نقش آفريني مي كنند، هستيم.



به گزارش "مهر" ، افزون بر دلايل فوق، مي توان به پديده سياست زدگي مفرط سپهر عمومي امروز جامعه، در شكل گيري اين وضعيت اشاره كرد. با بهره اي آزادانه از عشمآوي مي توان گفت : اگرچه خداوند مي خواست كه اسلام دين باشد، اما قدرت پيشگان جامعه از آن سياست ساختند و دين كلي، جهاني و فراگير را به سياست جزيي، قبيله اي و محدود به مكان و زمان تقليل دادند.

در سطح جامعه، سياسي شدن امر ديني يا قدسي شدن امر سياسي، ايرانيان را به گروه ها و فرقه ها تقسيم كرد. هر يك از اين گروه ها از فلان آيه قرآن و فلان حديث بهره برداري كرده و پشت آراي مراجع و فتاواي فقهاي خود پناه مي گيرد. مناقشات خشونت آميز آنها را رودرروي هر قرار داد. آنها يكديگر را به كفر، الحاد و فساد متهم مي كنند. در واقع محل مناقشه به ظاهر ديني شان سياسي است. دقيقاً در همين شرايط گذر و گذار، گسست و پيوست، گشت و بازگشت و وحدت و كثرت ديني است كه روشنفكر ديني و نقش تاريخي او معنا مي يابد.

برخي از عناوين و سرفصلهاي كتاب حاضر عبارتند از : ديرينه شناسي آگاهي ها و تمايلات مذهبي در ايران؛ جهاني شدن و دين : عرفي سازي يا قدسي سازي؛ شريعتي ، دينداري و روشنفكري؛ خاتمي دين و اجتماع و سياست؛ روشنفكر ديني ، گفتمان و قدرت، دين و دموكراسي : به سوي يك گفتمان مسلط، وحدت ديني و تكثر سياسي.