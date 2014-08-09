موفقیت خبرگزاری مهر لرستان در همایش ملی تجلیل از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی تجلیل از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت، صبح امروز 18 مرداد برگزار و از برگزیدگان این همایش توسط حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و همچنین معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در باغ موزه دفاع مقدس تهران تجلیل شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خبرگزاری های برتر آثار برگزیده در دو بخش خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری و همچنین دفاتر خبرگزاری ها و روزنامه های شهرستان ها معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این راستا جایزه گزارش برتر شهرستانها شامل لوح تقدیر نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همراه با لوح زرین و جایزه نقدی ضمن تشکر از علیزاده عربی از روزنامه پیام سمنان به محسن مهرابی از خبرگزاری مهر استان لرستان اهدا شد.

این جایزه به خاطر گزارشی با عنوان "فرزند شهیدی که زندگی مشترکش را بر مزار پدر آغاز کرد/ وقتی شهدا شاهد عقد می شوند" که در تاریخ 31 فروردین ماه سالجاری در این خبرگزاری منتشر شد نصیب دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر در لرستان شد.

هیئت داوران این همایش در زمینه گزارش خبری با در نظر گرفتن استانداردهای گزارش‌نویسی در بررسی آثار، یک اثر از تهران و یک اثر از استان‌ها را به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب کراده و دو اثر نیز حائز تقدیر شناخته شدند.

خبرنگاران دفتر خبرگزاری مهر در استان لرستان پیش از این موفق به کسب عناوین سوم و اول در هجدهمین و نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری ها، کسب عنوان دوم در جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری ها، کسب عنوان نخست در جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور و برگزیده شدن در سه دوره جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستان شده اند.