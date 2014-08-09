فراخوان جدید برقی وزارت نیرو/ افزایش تولید برق بدون ساخت نیروگاه

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 70 هزار مگاوات و افزایش تولید عملیاتی برق در واحدهای نیروگاهی به 50 هزار مگاوات مصرف سوخت و انرژی نیروگاه هیا کشور به معادل 240 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی افزایش یافته است.
از این رو در روزهای پیک مصرف برق باید به طور متوسط گاز تولیدی 10 فاز پارس جنوبی صرفا به واحدهای نیروگاهی کشور اختصاص یابد.
وزارت نیرو به منظور مدیریت مصرف سوخت و انرژی در نیروگاهها طرح تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی را به منظور مدیریت سالانه مصرف سوخت مایع و گاز طبیعی را در دستور کار قرار داده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد انرژی، به ازای تبدیل هر دو واحد نیروگاه گازی به یک واحد سیکل ترکیبی حدود 160 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود که در صورت اجرای این پروژه در کل صنعت برق سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار در مصرف سوخت مایع واحدهای نیروگاهی کاسته خواهد شد.
اسماعیل محسنیکبیر در تشریح جزئیات اجرای این طرح در صنعت برق، گفت: دور جدید انعقاد قراردادهای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی با انتشار سه فراخوان به زودی آغاز میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه شبکه توانیر با اعلام اینکه سال گذشته بهمنظور افزایش بازده نیروگاهها و همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بندهایی در قانون بودجه 92 منظور شد که این موضوع با اندکی تغییرت در بودجه سال 93 نیز لحاظ شد، تصریح کرد: براساس قانون بودجه، مجوز تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی ازطریق بخش خصوصی و همچنین ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف 12 هزار میلیارد تومان را دریافت و سال گذشته از تمام ظرفیت این قانون استفاده کردیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته قرارداد تبدیل چهارهزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی به ارزش هشتهزار میلیارد تومان بهصورت بیع متقابل امضا شد، اظهار داشت: علاوه بر این قرارداد ایجاد 950 مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ارزشی افزونبر چهارهزار میلیارد تومان با بخش خصوصی بسته شد.
وی با اشاره به تعیین سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، بیان کرد: دولت به صاحبان سرمایه هزینه سوخت معادل صرفهجویی شده ازطریق تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و همچنین ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر را پرداخت میکند.
محسنی تاکید کرد: بخشی از سرمایه اولیه موردنیاز سرمایهگذاران از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده که بانکهای عامل نسبت به پرداخت آن اقدام میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون بودجه سال 93، مجوز افزایش بازده نیروگاه ها ازطریق تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر همانند سال گذشته تا سقف 12 هزار میلیارد تومان صادر شده است.
وزارت نیرو با ارائه سه فراخوان بستههای پیشنهادی امضای قراردادهای بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی که منجر به افزایش ظرفیت تولید برق بدون احداث نیروگاه میشود را به زودی اعلام میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 70 هزار مگاوات و افزایش تولید عملیاتی برق در واحدهای نیروگاهی به 50 هزار مگاوات مصرف سوخت و انرژی نیروگاه هیا کشور به معادل 240 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی افزایش یافته است.
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