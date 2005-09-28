رئيس مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور استعفا داد

به گزارش خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر محمدي در نامه اي خطاب به دكتر باقري لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشكلات و مسايل عديده در گذشته و به خصوص رويدادهاي اخير در انتقال بودجه سال جاري اين مركز از جمله بودجه جشنواره رازي به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت را دليل استعفاي خود ذكر كرد.

وي با ارائه خلاصه اي از عملكرد مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور به پيوست اين نامه ابراز اميدواري كرد فردي واجد شرايط و جامع مسووليت وي را بر عهده گيرد.

اين در حالي است كه با توجه به آغاز به كار هيات اجرايي جشنواره رازي از مهرماه هر سال، تاكنون هيات اجرايي يازدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي تعيين نشده است.