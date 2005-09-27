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۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۵

عصر چهارشنبه و براي اعتراض به مواضع خصمانه انگليس؛

دانشجويان در برابر سفارت انگليس تجمع مي كنند

دانشجويان در برابر سفارت انگليس تجمع مي كنند

جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي استان تهران روز چهارشنبه ششم مهرماه در مقابل سفارت انگليس تجمع خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي جنبش دانشجويي دانشگاه تهران، تعدادي از دانشجويان دانشگاههاي استان تهران قصد دارند در دفاع از حق مسلم ملت ايران و اعتراض به مواضع خصمانه سه كشور اروپايي بخصوص كشور انگلستان، در قبال پرونده هسته اي ايران (چالش اخير) و شيطنت هاي تفرقه افكنانه اخير اين كشور در بصره اقدام به برگزاري تجمعي در روز چهارشنبه در ساعات 30/14 تا 17 در مقابل سفارت انگليس نمايد.
کد مطلب 234630

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