امکانات موجود درکهگیلویه و بویراحمد متناسب با حجم گسترده ورود گردشگران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر شنبه در نشست کارگروه گردشگری استان افزود: زیرساخت های مناسب گردشگری در استان فراهم نیست وبرای جبران کمبودها، ارائه راه حل به منظور بهبود وضعیت گردشگری استان، استفاده بهینه از امکانات موجود و گسترش امکانات ضروری است.

وی به حضور گسترده گردشگران در تعطیلات عیدفطر به استان اشاره کرد و بیان داشت: در مجموع 90 درصد گردشگران از حضور خود در استان به ویژه از آب و هوای استان راضی بودند اما آنچه مشهود است متناسب نبودن امکانات با نیازهای گردشگران بود.

نیک اقبالی، ورود گردشگران را به استان خوشحال کننده دانست و گفت: این مسئله به معنای خروج استان از گمنامی و به ثمر نشستن تبلیغات در خصوص ظرفیت های گردشگری استان است.

وی بر آسیب شناسی و بررسی مشکلات گردشگران تاکید کرد و اظهار داشت: باید توان استان را برای پذیرش گردشگران ارتقاء دهیم.

معاون استاندار بیان کرد: به رغم تلاش دستگاههای اجرایی، برخی کمبودها در کنار سیل جمعیتی که روانه استان شده بودند باعث ایجاد مشکلاتی شد.

تاخیر در احداث پل سوم بشار بر مشکلات ترافیکی یاسوج افزوده است

وی از یاسوج به عنوان پیشانی گردشگری استان یاد کرد و گفت: متاسفانه در شهری مثل یاسوج با وجود مشکلات عدیده ترافیکی و به تعویق افتادن احداث پل سوم بشار شاهد مشکلات مضاعفی هستیم که باید در اسرع وقت فکری برای حل آنها کرد.

نیک اقبالی تکمیل پل سوم بشار را در اولویت اقدامات عمرانی دانست و گفت: با توجه به تخصیص چهار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات 180 برای تکمیل این پل، راه و شهرسازی در این خصوص اقدام کند.

وی نسبت به تشکیل کمیته گردشگری در همه شهرستان های استان و استفاده از سرجمع اعتبارات شهرداری ها به صورت ویژه برای احداث سرویس های بهداشتی، نصب سرویس های بهداشتی سیار، ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این راستا تاکید کرد.

معاون استاندار، فرهنگ عمومی استان را آماده پذیرش از گردشگران دانست و اظهار داشت: در عین حال می بایست فرهنگ سازی همه جانبه و حساب شده نیز صورت گیرد.

وی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد همه سوپرمارکت ها،فروشگاه ها و فروشنده ها ممکن نیست بلکه باید فرهنگ برخورد با گردشگر را آموزش داد.

رونق گردشگری روستایی و عشایری ضروری است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به ضرورت توجه مسئولین گردشگری استان به گردشگری روستایی،عشایری و زیارتی تأکید کرد و گفت: گردشگری روستایی و عشایری امروزه در تمام دنیا مورد توجه است و استان کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص قابلیت بالایی دارد.

حجت الاسلام سیدعلی فتح میرمحمدی به کمبود زیرساخت های لازم در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: زیرساخت ها واقعا کافی نیست البته امکانات هست و اگر می خواهیم ظرفیت های استان را تبلیغ کنیم به اندازه امکانات تبلیغ کنیم.

وی به ضرورت آموزش متصدیان برخورد با گردشگران در اماکن توریستی و رفاهی اشاره کرد و گفت: برخورد خوب یک رستورانچی ممکن است موجب جذب گردشگران زیادی شود.

میرمحمدی نسبت به توجه به آبشار یاسوج و توسعه امکانات و زیرساخت های گردشگری آن تاکید کرد و گفت: آبشار یاسوج جاذبه گردشگری استان در اذهان مردم است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در پایان اولویت دهی در خصوص توسعه گردشگری استان را ضروری داست و بر برنامه ریزی در این خصوص تاکید کرد.