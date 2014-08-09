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۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

نجفی:

5 شهرک صنعتی در قزوین گازرسانی می شود

5 شهرک صنعتی در قزوین گازرسانی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت گاز استان قزوين گفت: 5 شهرک و ناحيه صنعتي در آینده ای نزدیک در قزوین گازرسانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی نجفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در سه ماهه نخست سال جاری، چهار هزارو 55 مشترک گاز طبيعي به جمع مشتركين گاز استان پيوستند.

مديرعامل شركت گاز استان قزوين بیان کرد: در حال حاضر 37 كيلومتر شبكه گذاري توسط شركت گاز استان انجام شده است.

نجفي با بيان اينكه در حال حاضر 7 شهرک صنعتي و ناحيه صنعتي در سطح استان از پوشش گاز برخوردارند ، بر عزم شركت گاز استان براي تحت پوشش قراردادن 5 شهرک و ناحيه صنعتي ديگر در آينده نزديک خبر داد.

نجفي در حال حاضر 265 روستا از مجموع 430 روستايي كه قابليت گازرساني دارند از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند و در هفته دولت 15 روستاي جديد از گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.

وي در ادامه يادآور شد: عمليات گازرساني به شهرهاي رازميان و معلم كلايه از منطقه الموت نيز در دو فاز در دست اقدام است و پيش بيني مي شود در صورت تخصيص اعتبارات لازم در سال 94 شاهد گازرساني به منطقه الموت باشيم.

کد مطلب 2346347

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