فعالیت بیش از 200 نشریه تخصصی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلیان ظهر شنبه در مراسم تکریم از خبرنگاران در تالار معصومیه استانداری قم با اشاره به مشکلات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف گفت: استان قم باید از نظر توجه به جایگاه خبرنگاران نمونه باشد.

وی به انتشار نشریات سراسری در حوزه دین در قم اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی با توجه به مسائل مربوط به جنگ نرم و استحاله فرهنگی، باید تدبیری کرد که در استان قم از نشریات حمایت خاصی شود.

معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در هیچ استانی چنین حجمی در انتشار نشریات وجود ندارد ادامه داد: بسیاری از این نشریات کار تخصصی انجام می‌دهند و حوزه تأثیر گسترده‌ای دارند.

وی خواستار حمایت جدی استاندار در بحث معیشت خبرنگاران و بیمه آنها شد.

توکلیان با اشاره به مشکلات رسانه‌ها و اختیارات استانداری خاطرنشان کرد: استانداری می‌تواند امکاناتی مانند آب و برق را که مورد نیاز رسانه‌ها است با تخفیف به آنها واگذار کند.

وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران عنوان داشت: بعضی‌ها به خودشان فکر می‌کنند و برخی فقط به یک محله و منطقه اما خبرنگاران به یک شهر فکر می‌کنند.

خبرنگاران ساماندهی می‌شوند

معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: روز خبرنگار بهانه‌ای است تا همه یادشان بماند چشم‌های بیدار جامعه همیشه حضور دارند.

وی با اشاره به دغدغه یکی از خبرنگاران در زمینه ساماندهی به وضعیت این صنف افزود: کارت‌های خبرنگاری سمان در دوره جدید وزارت ارشاد صادر خواهد شد که به وضعیت کنونی سر و سامانی می‌دهد.

توکلیان با اشاره به اینکه آمارهایی که اکنون در زمینه تعداد خبرنگاران وجود دارد، واقعی نیست ادامه داد: کمیته هفت نفره‌ای تشکیل شده تا تمام 20 هزار پرونده که در سایت سمان بررسی شود از این میان هزار کارت صادر شود.

وی با اشاره به راه‌های بهبود وضعیت معیشتی خبرنگاران و تقویت رسانه‌ها گفت: در حوزه گردشگری در جهان اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است. در استان قم نیز وضعیت خاصی در این حوزه وجود دارد اما سؤال این است که سهم رسانه‌ها در 20 میلیون زائر سالانه در استان چیست؟

معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به وجود دو هزار کارخانه صنعتی در قم اشاره کرد و گفت: تا به حال نتوانسته‌ایم یک طرح عملی برای برقراری ارتباط میان اقتصاد، صنعت و فرهنگ داشته‌ باشیم تا دغدغه‌های معیشتی خبرنگاران مرتفع شود.