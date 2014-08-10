شگرد دانشگاهها برای جذب نفرات برتر کنکور/ از ارایه بورس تا حقوق ماهیانه

به گزارش خبرنگار مهر تنها، چهار روز تا22 مرداد 93 و پایان زمان انتخاب رشته کنکورباقی مانده است برهمین اساس برخي از دانشگاه‌ها براي جذب نفرات برتر کنکور 93 با يکديگر به رقابت پرداخته و هر يک تسهيلاتي را در ازای انتخاب دانشگاه توسط برترینهای کنکور ارائه مي کنند که تسهیلات برخی از دانشگاه‌ها به شرح زیر است :

امتيازات ويژه دانشگاه صنعت نفت براي جذب برترین های کنکور

اهداء يك دستگاه رايانه همراه (Laptop) به داوطلبان داراي رتبه كشوري ۱ تا ۱۵۰۰ گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم ياضـي فيزيـك ۱۹/۷۵ و پذيـرفته شدگان مرحله نهايـي المپيادهاي جهانـي (كساني كه به المپياد اعزام مـي شوند).

اهداء يك دستگاه رايانه (Desktop) به داوطلبان رتبه كشوري ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك ۱۹/۵ تا ۱۹/۷۴ .

وجود شرايط، زمينه‌ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل، برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيئت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه، تغذيه در حد دانشگاه‌هاي دولتي، تأمين بخشي از هزينه كتاب‌ها و لوازم‌التحرير، تسهيلات بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه‌هاي مجردي (براي مدت چهار سال و در حدود امكانات دانشگاه).

برخورداري فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشگاه از تسهيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر مطابق ضوابط مربوطه. اولويت استخدام در شركت‌هاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيت‌آميز تحصيلات، مطابق با مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب وزارت نفت و كارآموزي دانشجويان در واحدهاي مختلف وزارت نفت (در زمينه‌هاي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو) در طول مدت تحصيل.

اختصاص حقوق به برترین های کنکور در دانشگاه یزد

براساس این گزارش همچنین، کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه یزد با کلیات طرحی موافقت کرد که بر اساس آن، داوطلبان کنکور سراسری که حایز رتبه های زیر 100 شوند و دانشگاه یزد را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، ماهیانه تا سقف نیم میلیون تومان حقوق دریافت خواهندکرد.

اعطاي بورس تحصيلي برای تمام مدت تحصیل در دانشگاه فردوسی

بنياد دانشگاهي فردوسي به متقاضيان ورود به رشته هاي مهندسي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد كه در مناطق آموزشي سه گانه ۱ و ۲ و ۳ به ترتيب رتبه‎هاي ۱۵۰ و ۱۲۵ و ۱۰۰ و پايين‎ را كسب كرده باشند، بورس تحصيلي اعطا مي كند.

مبلغ بورس براي سال تحصيلي ۹۳-۹۴ ماهانه دو ميليون ريال (معادل دويست هزار تومان) است كه به مدت ۹ ماه طبق آيين نامه مندرج در وب سايت بنياد دانشگاهي فردوسي پرداخت می شود. اين بورس براي تمام مدت تحصيل دانشجو است و مبلغ آن براي هر سال اعلام خواهد شد.

همچنین دانشجويان رتبه سه رقمي در اولويت دريافت خوابگاه و امكانات خواهند بود.

صدور دانشنامه ممتاز پس از فراغت تحصیل در دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز نیز در خصوص ارایه تسهیلات ویژه این دانشگاه به رتبه های برتر کنکور که این دانشگاه را انتخاب کنند، گفت: اهدای یک کامپیوتر لپ تاپ به رتبه های زیر 100 آزمون، اعطای کمک هزینه سفر به دانشجویان ممتاز برای ارایه مقاله، امکان تحصیل در دو رشته مهندسی به طور همزمان، اعطای یک عدد سکه تمام بهار آزادی به دانشجویان نمونه کشوری، صدور دانشنامه ممتاز پس از فراغت تحصیل، صدور گواهی به دانشجویان ممتاز و ... از جمله این تسهیلات این دانشگاه است.

اعطای خوابگاه و غذای رایگان در دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه باهنر کرمان به دانشجويان برتر (دانشجويان با رتبه زير هزار) تسهيلات ويژه اي از جمله خوابگاه و غذاي رايگان ارایه می دهد.

مشاوره انتخاب رشته به رتبه های زیر 2000 در دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز اعلام کرد : داوطلبان کنکور سراسری 1393 که رتبه 2000 و یا بهتر کسب نموده اند می رساند که به منظور مشاوره در ارتباط با انتخاب رشته تحصیلی می توانند به مرکز حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه کنند.

رقابت دانشگاههای شهرستان ها برای جذب برترین های کنکور

براساس بررسی های صورت گرفته، امسال رقابت در دانشگاه های شهرستانی برای جذب دانشجویان برتر بیش از دانشگاه های پایتخت بود به طوریکه دانشگاه های پایتخت امسال تنها به برگزاری همایش برای آشنا کردن پذیرفته شدگان کنکور با رشته های دانشگاهی بسنده کردند و بیشتر تلاش کرده اند به صورت مجازی پذیرفته شدگان کنکور را با امکانات دانشگاه آشنا کنند و تسهیلاتی برای آنها در نظر نگرفتند .

به عنوان مثال دانشگاه صنعتی شریف با درج مطلبی مبنی بر اینکه چرا برترین ها این دانشگاه را انتخاب می کنند بسنده کرده است و در برخی از قسمت های آن به تسهیلات دانشگاه اشاره کرده که بدین شرح است : "چون شريف اولين دانشگاه در كشور است كه به جذب، هدايت و حمايت از استعدادهاي درخشان توجه ويژه نشان داد و تدوين و اجراي آيين نامه هاي مرتبط با پذيرش دانشجويان ممتاز در مقاطع بالاتر و حمايت از دانشجويان تحصيلات تکميلي و به ويژه دكتري در قالب طرح هاي دستيار آموزشي، دستيار پژوهشي، و دستيار اجرايي از ابتکارات اين دانشگاه در سال هاي اخير بوده است."

تسهیلات دانشگاه شریف برای برترین ها

اين دانشگاه تسهيلات ويژه اي را براي دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان فراهم مي كند كه برخي از آنها عبارتند از ورود به دوره کارشناسی ارشد و يا ورود به دوره دكتري مستقيم همان رشته بدون آزمون ) پس از اتمام دوره كارشناسي، ورود به دوره دكتری بدون آزمون ) پس از اتمام دوره كارشناسي ارشد، قبول پاره اي از دروس پايه دانشگاهي براي دانش آموزان المپيادي كه قبلاً به آنها آموزش داده شده، تحصيل همزمان در دو رشته كارشناسي ، و يا تحصيل همزمان با رشته اصلي در دوره هاي فرعي ( Minor ) از ابتداي سال تحصيلي 88 - 89 در زمينه هاي مختلف علوم انساني، علوم پايه ، و مهندسي .

راه اندازی پایگاه اینترنتی روباز در دانشگاه علم و صنعت

پايگاه اينترنتی http://openday.iust.ac.ir برای آشنايی پذيرفته شدگان کنکور سراسری با امکانات، قابليت ها و توانمندی های آموزشی، پژوهشی و فرهنگي دانشگاه علم و صنعت ايران راه اندازی شد.

پايگاه اينترنتی http://openday.iust.ac.ir با هدف انتخاب رشته مناسب و آشنايی پذيرفته شدگان مرحله اول کنکور سراسری با رشته های تحصيلی فعال، ظرفيتها و مزايای تحصيل در دانشگاه علم و صنعت ايران طراحی و راه اندازی شده است.

همایش "یک روز با دانشکده فنی" در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران نیز در سالگرد هشتادمین سال تأسیس دانشکده فنی این دانشگاه همایش "یک روز با دانشکده فنی" را با هدف آشنایی با رشته های مهندسی و دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌ کند.

این همایش که با حضور رتبه های 1 تا 1500 منطقه یک و دو و رتبه های 1 تا 500 منطقه سه در روز یکشنبه 19 مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد، صاحبنظران دانشگاهی در هر رشته، به معرفی رشته تخصصی خود پرداخته و به سؤالات داوطلبان پاسخ خواهند داد.

البته نکته جالب توجه اینجاست که تسهیلات ویژه برخی دانشگاهها به برترینهای کنکور "ارائه خوابگاه بدون اولویت" است!