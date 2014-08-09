به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی بعد از ظهر امروز در نشست با خبرنگاران با تبریک 17 مرداد اظهار داشت: خبرنگاران نقش تعیین کننده‌ای در توسعه شهر داشته و رسالت تعیین کننده ای در زمینه پاسخگویی به درخواست های مردم دارند.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: خبرنگار باید آنچه را که بر مبنای اخلاق و واقعیت و به صلاح جامعه است نشر داده و از نشر اکاذیب جلوگیری کند.

تکمیل طرح های نیمه تمام بوشهر در اولویت است

ابراهیمی با بیان اینکه خبرنگاران بازخورد افکار عمومی هستند افزود: نگاه دولت تدبیر و امید در تمامی زمینه ها نگاهی اعتدال گرایانه بوده و ما نیز ازاین قضیه مستثنی نیستیم.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه در مسیر اهداف ما هستند گفت: در این مدت تکمیل طرح های نیمه تمام از گذشته در اولویت برنامه هایمان بوده و مبلغ 620 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است اما متاسفانه طلب پیمانکاران مربوطه بسیار بالاتر از مبلغ مورد نظر است.

کشتی مسافربری خارگ بوشهر هفته دولت افتتاح می‌شود

فرماندار بوشهر با بیان اینکه مجوز برای شهرداری عالی شهر صادر شده است تصریح کرد: کشتی مسافری بوشهر خارگ نیز با همکاری 80 میلیارد ریالی بخش خصوصی قرار است در هفته دولت به بهره برداری برسد.

در این مراسم فرماندار بوشهر و بخشدار مرکزی این شهرستان از زحمات یکساله خبرنگاران و عکاسان قدردانی کردند.

