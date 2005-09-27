ميزباني هاي ورزشي بهترين فرصت براي عرضه توانمنديها در سطح جهان است

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد سيد جلال فياضي معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد در اولين نشست خبري مسابقات بدمينتون غرب آسيا با بيان مطلب فوق اظهارداشت: مشهد با توجه به شرايط موقعيتي از جهات فرهنگي، تاريخ و اقليمي فضاي مناسبي براي حضور افراد غيربومي محسوب مي گردد كه بايستي ازآن حداكثر استفاده را نمود.

وي در ادامه گفت: شهرداري فرهنگسازي ورزش را درسطح مشهد سر لوحه كارخود قرارداده است، زيرا تمركزبر روي ورزش به خصوص ورزش همگاني اثرات اجتماعي ورواني مثبتي درجامعه بدنبال خواهد داشت ويكي ازدلايل ما براي پذيرفتن ميزباني مسابقات بدمينتون غرب آسيا نيزهمين مورد بوده است.

معاون شهردارمشهد درپايان هزينه برگزاري اين مسابقات را بالغ بر60 ميليون تومان دانست وگفت: تاكنون تنها شهرداري مشهد و بانك مسكن بعنوان اسپانسرهاي اين مسابقات مشخص شده اند كه اميدواريم تا مهلت باقيمانده ارگانها وشركتهاي ديگري نيزبه جمع ما افزوده شوند.