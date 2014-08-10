به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت محمود استادمحمد که با همت مرکز هنرهای نمایشی رادیو با عنوان «چهار فصل حکایت فصل دوم: سپنج رنج و شکنج» در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار شد با حضور هنرمندان و نویسندگان تئاتر و رادیو همراه بود.

در این برنامه که شنبه 18 مرداد ماه برگزار شد هنرمندان و مدیرانی چون حسین طاهری مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی، قادر آشنا مدیر پیشین این مرکز، مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان، اردشیر صالح پور دبیر جشنواره بیست و سوم تئاتر فجر، حسین پاکدل، بهزاد صدیقی، نصرالله قادری، نادر برهانی‌مرند، اصغر دشتی، حمیدرضا نعیمی، مسعود فروتن، جواد پیشگر، علیرضا نادری، عطالله کوپال، محمدرضا خاکی و ... حضور داشتند.

در ابتدای برنامه و بعد از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و آیاتی از قرآن مجید بخش هایی از دیالوگ های زنده یاد استاد محمد در نمایش «شهر قصه» پخش شد که وی در این نمایش نقش «خر خراط» را برعهده داشت.

در ادامه مهدی دهقان‌نیری مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو در سخنانی کوتاه عنوان کرد: برنامه «چهار فصل حکایت» چهار مراسمی است که توسط مرکز هنرهای نمایشی رادیو تدارک دیده شده است چون ما معتقدیم ریشه هر چیزی در متن است. به همین دلیل امسال که سال اقتصاد و فرهنگ نامیده شده هر فصل از یکی از بزرگان اهل متن تجلیل می کنیم.

وی در پایان صحبت هایش قطعه شعری در یادبود استادمحمد قرائت کرد.

رنج بیماران سرطانی را با دل باید فهیمد

پس از آن یک فایل صوتی که توسط علی اصغر دشتی نویسنده و کارگردان تئاتر در یادبود استادمحمد ضبط شده بود، پخش شد و سپس علیرضا نادری نویسنده و کارگردان تئاتر در سخنانی عنوان کرد: استادمحمد به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت که پسر جوان من هم به همین دلیل از دنیا رفت. در ادامه می خواهم صحبت های خودم را که مخاطبش تنها نادر برهانی مرند است در اینجا بخوانم که شما هم می توانید شنونده آن باشید.

وی سپس مونولوگی خطاب به برهانی مرند درباره چیستی انسان و حقیقت واژگان خواند و پس از آن درباره دیداری که یک سال قبل در چنین روزهایی با استادمحمد داشته است، گفت: سال گذشته در همین روزها با محمد امیر یاراحمدی به سراغ استادمحمد رفتیم. او خسته از درد سرطان گوشه ای از اتاق نشسته بود اما ما کلی با هم گفتیم و شنیدیم اما او موقع رفتن گفت من همین روزها از جایم بلند می شوم و از همین در بیرون می روم.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: من از همه کسانی که صحبت های من را با برهانی مرند در سکوت شنیدند سپاسگزارم چون سکوت شنیدن است. ص- دا دارد سکوت. ن - دا دارد، و - داع دارد و ه - دا دارد سکوت.

نادری در ادامه صحبت هایش با اشاره به خاطره ای که از استادمحمد نقل کرده بود، گفت: من دنبال دری برای بیرون رفتن می گردم. رنج محمد و سایر سرطانی ها را با دل باید فهمید نه قلب. استاد محمد در کنار ماست و فقط جان ندارد. درود به روح استادمحمد و یک دقیقه سکوت برای او.

بعد از یک دقیقه سکوت به یاد استادمحمد نماهنگی پخش شد که با دکلمه خسرو شکیبایی که قطعه شعر «حال همه ما خوب است» سید علی صالحی را می خواند، آغاز شد و با صحبتهای هنرمندانی چون بهروز بقایی، بهزاد صدیقی، محمد امیر یاراحمدی، حمید رضا نعیمی و جواد پیشگر درباره استاد محمد ادامه و با پخش بخش هایی از بازی استاد محمد در نمایش «شهر قصه» پایان یافت. پس از آن نیز فایل صوتی با صدای جهان شاه آل محمود درباره استاد محمد پخش شد.

در بخش دیگری از این بزرگداشت حسین پاکدل نویسنده و کارگردان تئاتر ایران درباره استاد محمد گفت: محمود استاد محمد سرطان گرفت و به قولی فقط جسمش در میان ما نیست در حالی که خود ما همگی سرطان داریم اما خودمان متوجه نیستیم. هنرمندان برخلاف دانشمندان که زندگی مرفه و راحتی دارند زندگی شان تنها قابل تحمل است اما متاسفانه خودشان هوای هم را ندارند.

پاکدل: هنرمندان به حرفهای قشنگی که روی صحنه می زنند اعتقاد ندارند

وی ادامه داد: باید دید در عالم هنر و بخصوص تئاتر شیخوخیتمان با کی است. به این مفهوم که باید به چه کسی اقتدار و اطمینان کنیم. وقتی به راحتی کسانی که می توانند شیخ و استاد ما باشند رخت های ما را جلوی خلایق به باد می دهند دیگر چه می توان گفت. باید دید ما چقدر به حرف های قشنگی که روی صحنه می زنیم باور داریم و از کسانی که توقع نداریم این سخنان ناپسند را می شنویم.

وی با گلایه از برخوردها و توهین هایی که هنرمندان بدون وقت شناسی به یکدیگر می کنند، یادآور شد: متاسفانه ما وقت شناسی نداریم زمانی که باید لال شویم حرف می زنیم و همه چیز را از ریشه خراب می کنیم چون حواسمان نیست که کجا هستیم. زمانی هم که باید صحبت کنیم سکوت می کنیم و چیزی نمی گوییم.

کارگردان «حضرت والا» با اشاره به دوره مدیریت سید محمد بهشتی در فارابی متذکر شد: زمانی کسی مثل سید محمد بهشتی در فارابی سینما نشسته بود و بی سر و صدا برای سینما بزرگی می کرد. اگر الان سینما چیزی دارد مدیون سید ممد است. سید ممد ما در تئاتر کجاست؟

این کارگردان و مدیر سابق تئاتر با اشاره به بحران هایی که در تئاتر ایران وجود دارد، تصریح کرد: من زمانی خدمت علی مرادخانی رسیدم و به او گفتم شما چند ماه بیشتر فرصت ندارید پس بهتر است هنرمندان و کارشناسان را جمع کرده و آسیب شناسی کنید چون فرصت ها دارد از دست می رود. من اگر به جای علی جنتی وزیر ارشاد بودم با آقای مرزبان برای توقیف تئاترشان به دادگاه می رفتم اما متاسفانه از ماست که بر ماست. حالا برای کوچک ترین جزئیات یک کنسرت و تئاتر همه دخالت می کنند جز مدیران هنری ما.

پاکدل در پایان صحبت هایش متذکر شد: هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک. حواسمان نیست چیزهایی را که می گوییم دیگران مورد سوء استفاده قرار می دهند از آن بل می گیرند و بعد همان را چماق می کنند و توی سر خودمان می زنند. هنرمندان ما چرا انقدر پرت هستند. یک خورده به خودمان بیاییم.

پاکدل در پایان یادداشتی را که در ارتباط با استاد محمد نوشته بود خواند که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

تکریم اهل قلم در چهار فصل حکایت

بعد از پخش نماهنگی تصویری که اختصاص به عکس های قدیمی و جدید استاد محمد داشت، نادر برهانی مرند مدیر دفتر ادبیات نمایشی رادیو و بانی برنامه «چهار فصل حکایت» عنوان کرد: ما با جان و دل تلاش می کنیم هم در حوزه تئاتر و هم رسانه وظایفمان را به درستی انجام دهیم. برنامه «چهارفصل حکایت» امسال در چهار فصل مختلف برگزار می شود که در فصل بهار به خسرو حکیم رابط پرداختیم در فصل تابستان به محمود استادمحمد و قرار است در پاییز و زمستان به زنده یاد اکبر رادی و محمد چرمشیر بپردازیم. قصد ما این است که به تکریم اهل قلم در حوزه نمایشنامه توجه کنیم. به همین دلیل در کنار این بزرگداشت ها کارهای دیگری هم انجام می دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس از دو ماه قبل تبدیل آثار استادمحمد به نمایشنامه رادیویی و تولید آنها در دستور کار قرار گرفته که در طول 10 روز نمایشنامه های این هنرمند به شکل رادیویی پخش می شود.

بعد از پخش فایل صوتی با صدای جواد پیشگر درباره استاد محمد، مانا استاد محمد دختر این هنرمند روی سن رفت و بعد از تشکر از مرکز هنرهای نمایشی رادیو و مهدی دهقان نیری مدیر این مرکز متذکر شد: چقدر خوب است در برنامه ای که تدارک دیدید فقط به فکر مرده ها نبوده و زنده ها را هم از یاد نبرده اید.

وی یادداشتی را درباره پدرش خواند و در بخش هایی از عنوان کرد: گویی تو هستی اما من نابینا شده ام، دیگران هم همین را می گویند، می گویند فعل ماضی درباره رفتار و سکنات محمود در زبانمان نمی چرخد. اما من دلم برای صدایت، پیچ و تاب موهایت و خنده هایت که از ته دل بود تنگ شده است. خوش به حالت که این همه خوب بودی.

تاسیس بنیاد استاد محمد با همکاری هنرمندان رشته های مختلف

فرزند استاد محمد در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینکه نمی خواهد پدرش را مال خود کند چون تئاتر عشق و زندگی او بوده است از تاسیس بنیاد استاد محمد خبر داد و عنوان کرد: در تاسیس این بنیاد به کمک همه شما عزیزان احتیاج دارم اما در نهایت در بین افرادی که فکر می کردم می توانم از آنها کمک بخواهم به چهار نفر برای حضور در هیأت مدیره رسیدم. افرادی که اهل فرهنگ و هنر و نه صرفا تئاتر بودند و از دوستان پدرم.

وی متذکر شد: مدیا کاشیگر، مسعود جعفری جوزانی، جواد عاطفه و پرستو گلستانی افرادی هستند که لطف کردند و قرار است به عنوان هیأت مدیره بنیاد با من همکاری کنند. در طول یکسال گذشته برای اداره اموری که از پدرم به جای مانده احتیاج به کمک داشته و دارم و با کمک شما هنرمندان می خواهم این بنیاد را تاسیس کنم.

در بخش پایانی این برنامه از طرف موسسه هنرمندان پیشکسوت مبلغ 30 میلیون ریال برای نشر آثار استاد محمد اهدا شد و همچنین با حضور دهقان نیری و حمیده بانو عنقاء همسر زنده یاد اکبر رادی هدایایی که شامل یک تابلو فرش مزین به «ون یکاد» و نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو و لوح یادبود حوزه هنری بود به مانا استاد محمد تقدیم شد.