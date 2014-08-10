افزایش مراکز توزیع مطبوعات از مهم ترین نیازمندی های فرهنگی شهرضا ست

به گزارش خبرنگارمهر،سید حمید بحرینی بعداز ظهر شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: برگزاری سلسله نشست های مداوم با اصحاب خبر ورسانه زمینه حل مشکلات صنفی این قشر از جامعه را مهیا می کند وانتظار می رود در آینده شاهد تداوم برگزاری این جلسات باشیم.

وی ادامه داد: انتشار مجدد هفته نامه شهرضا در ماه جاری به عنوان یک رویداد مهم وقابل توجه مطرح است و امیدواریم در آینده شاهد افزایش حمایت مجموعه مسئولان از رسانه ها ومطبوعات باشیم.

معاون فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه افزایش تعداد رسانه های مکتوب ومجازی زمینه پویایی ونشاط اجتماعی را فراهم می کند، تصریح کرد: یکی از مهم ترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول چند سال گذشته مقابله با جریان جنگ نرم دشمنان است و رسانه ها به عنوان تاثیرگزار ترین ابزار در جهت خنثی سازی توطئه های شوم دشمنان در این عرصه مطرح هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رشادت های خبرنگاران در عرصه های مختلف زمینه آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه را ایجاد می کند، گفت: شهید سید محمد حسین نواب یکی از خبرنگاران برجسته کشورمان به شمار می رود که با رشادت مثال زدنی در عرصه خبر رسانی حاضر شد ودر نهایت در بوسنی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

بحرینی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افزایش تعداد مطبوعات ورسانه های محلی نقش بسزایی در توسعه و تعالی محیط شهری دارد،افزود: اهمیت و جایگاه مطبوعات و رسانه ها در شهرهایی که از این نعمت بزرگ محروم هستند بیش از سایر نقاط آشکار است وبرهمین اساس باید سپاس گزار فعالان مطبوعاتی ورسانه ای باشیم.

وی اذعان داشت: تشکیل شورای راهبردی فرهنگی شهرضا از مهم ترین ملزومات ارتقای جایگاه اصحاب خبر ورسانه در حوزه فرهنگ به شمار می رود.

معاون فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه مطبوعات و رسانه ها نباید در سطح جامعه به عنوان یک امر تشریفاتی مطرح باشد،متذکر شد: انتقال مشکلات ودغدغه های خبرنگاران شهرستان به استاندار اصفهان، استفاده از ظرفیت اقتصادی وصنعتی استان در راستای رشد وتعالی مطبوعاتی ورسانه ای شهرستان، افزایش تعداد مراکز توزیع مطبوعات در شهرضا،تدوین طرح مقایسه ای عملکرد خبرنگاران شهرضا نسبت به خبرنگاران سایر نقاط استان وتدوین سیاست های لازم در این خصوص و ایجاد تشکل صنفی خبرنگاران شهرستان به منظور بستر سازی مناسب برای دفاع از حقوق صنفی این قشر از جامعه باید به شکل جدی در دستور کار قرار بگیرد.