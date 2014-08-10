تحریف های لفظی و معنوی حذف و واقعیت ها منعکس شود/ تقویت صندوق حمایت از نویسندگان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی در آیین اختتامبه نخستین جشنواره برگزیدگان مطبوعات و اهالی رسانه البرز که شامگاه شنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره در نوع خود حرکتی قابل تحسین و قابل تعبیر است و تاثیرات این حضور هم برای اهالی رسانه و هم برای استان البرز حائز اهمیت خواهد بود.



وی در ادامه با بیان اینکه اهمیت قلم و رسانه بر کسی پوشیده نیست، گفت: همین بس که خداوند متعال سوره های مبارکه "القلم" و "بناء" را به این موضوع اختصاص داده است و در سوره قلم، خداوند به قلم سوگندی ویژه خورده است زیرا قلم می تواند سرنوشت جامعه بشری را متحول کند و تغییر دهد و به سمت سعادت و نیکبختی یا شقاوت و بدبختی ببرد. در طول تاریخ نیز هرجا تمدنی رشد کرده در سایه قلم و نگارش بوده است چون قلم میراث مکتوب و ماندگار است.



وی گفت: خداوند نه تنها به قلم بلکه به آنچه با قلم به نگارش درمی آید سوگند خورده است و در روایات هم به این نکته اشاره شده که ارزش قلمی که در دست فردی عالِم است از خون شهید بالاتر است.



این مسئول با اشاره به سوره "بناء" به معنای خبر و با بیان اینکه نام این سوره برای اهالی خبر اهمیت دارد، ادامه داد: خداوند متعال در این دو سوره مبارکه کاملا دقیق و با لطافت به اهمیت قلم و رسالت قلم پرداخته است.



چند ویژگی مهم خبرنویسی



نوش آبادی عاقلانه و هوشیارانه نوشتن، داشتن خلق نیکو و برخوردهای سنجیده متناسب با شان قلم و نرمی و انعطاف پذیری را از ویژگی هایی برشمرد که در این سوره ها، صاحب قلم به رعایت انها توصیه شده است.



معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان اینکه عرصه خبر همواره با تنش و حاشیه همراه بوده است، گفت: خبری که منتشر می شود پیامدهایی دارد اما برای درست نویسی باید معیارها و شاخص هایی را رعایت کنیم که خداوند متعال برای ما تعیین کرده است.

امیدآفرینی و انصاف دو ویژگی مهم خبر است



وی راست نوشتن را از ویژگی های خبرنگاری سالم دانست و با بیان اینکه کسی که در عرصه خبر فعالیت می کند نباید دروغ بنویسید و باید اطلاعاتش مبتنی بر فکر و منطق صحیح و در جهت صلح بوده و امانت دار خوبی باشد، تصریح کرد: زیرا بعضی پیام ها دچار تحریف لفظی یا معنوی می شوند و این حالت در بین سایتهای خبری و نشریات دیده شده که به دلخواه خود مطلبی را به صورت لفظی یا معنوی تحریف می کنند که این هر دو باید کنار گذاشته شده و واقعیتها منعکس شود.



نوش ابادی امید آفرینی و انصاف را از ویژگی مهم خبر خواند و افزود: خبر باید در عین ایجاد احساس مسئولیت، مایوسانه و بدبینانه نباشد و روحیه ناامیدی را در جامعه ترویج نکند.



وی تلاش برای ایجاد همکاری و همدلی و همبستگی ملی در بین مردم جامعه را از دیگر ویژگی های خبر ذکر کرد و گفت: این موارد وظیفه ای است که در مسیر حرکت رسانه باید مورد توجه قرار گیرد و اگر خلاف این باشد نقطه ضعفی برای آن رسانه محسوب می شود. نارسایی های منتقل شود اما نباید لطمه ای به وحدت کشور و همبستگی ملی ایجاد شود.



نوش آبادی در ادامه با اشاره به پیوند هویت اسلامی - ایرانی و با بیان اینکه باید بین سنت و مدرنیته ارتباط برقرار کرد، اظهار داشت: نه تحجر ما را به سمت و سوی پیشرفت می برد و نه بی توجهی به ارزشها. زیرا هر دو نتایجی ابتر و بی حاصل به دنبال دارند.



وظیفه رسانه ها بازگویی حقیقت است؛ اگرچه تلخ



وی وظیفه رسانه را بازگویی حقیقت اگرچه تلخ باشد، و وظیفه خبرنگار را پرچم داری در حرکتی دانست که داعیه حق طلبی است و اضافه کرد: بسیاری از رسانه ها عمر کوتاهی دارند در مقابل رسانه هایی هستند که با راست نویسی سالهای زیادی از فعالیتشان می گذرد. خبرنگار باید با ناهنجاریهای اجتماعی برخورد صحیحی داشته باشد و مردم را در مسیر سوءظن و بدبینی قرار ندهد.



این مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه رسانه ها را نقد و اطلاع رسانی صادقانه و شفاف و طرح و تبادل آرا و نظرات و عقاید برشمرد.



نوش آبادی با اشاره به سخنان رهبری درباره نقد کردن یادآور شد: بین نقد کردن و نِق زدن و بین تخریب و انتقاد کردن تفاوت است. نق زدن یعنی سیاه نمایی و یاس پراکنی و تخریب یعنی انکار امتیازات و پیشرفتها و در مقابل برجسته کردن ضعفها. هنر بزرگ آن است که کسی بتواند هم آزادی را حفظ کند و هم حقیقت را درک کند و هم بتوانیم مطبوعات آزاد را پرورش دهیم.



خبرهای نوش آبادی برای اهالی رسانه



معاون حقوقی ،امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در پایان از تهیه لایحه نظام صنفی مطبوعات به عنوان اقدامی بزرگ در هویت بخشی به مطبوعات، لایحه حق دسترسی آزاد به اطلاعات، لایحه جامع نظام هنرمندان؛ تنظیم سند حقوق شهروندی و تقویت صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان و خبرنگاران با یک ایین نامه اصلاح شده برای پذیرش افرادی که سابقه فعالیت رسانه ای دارند همراه با ارائه تسهیلات در قالب بیمه تکمیلی و بازنشستگی، خدمات رفاهی و تسهیلات بانکی خبر داد.

