وجود بوی نامطبوع فاضلاب در ورودی بروجن/ جانمایی نامناسب تصفیه خانه

به گزارش خبرنگار مهر، بروجن یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است و این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است.

شهر بروجن دومین شهر بزرگ استان چهارمحال و بختیاری است که در بسیاری از موارد توسعه ای جلوتر از شهر ها دیگر استان است و به عنوان مثال این شهر از تمام شهر های استان از جمله مرکز استان دارای سرانه ورزشی بالاتری است.

هم اکنون شهر بروجن با توجه به اینکه در مسیر جاده خوزستان قرار گرفته است، به یکی از شهر های پر مسافر و گردشگر استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شده است و مسافران بسیاری در فصول مختلف سال وارد این شهر می شوند.

آب و هوای خنک و داشتن تفریحگاه زیبا موجب شده است مسافران بسیاری وارد این شهر بشوند.

تصفیه خانه فاضلاب این شهر در ورودی شهر بروجن از سمت شهرکرد در کنار جاده واقع شده است و این مهم موجب شده است بوی نامطبوعی در اولین گام ورود به این شهر به مشام برسد و این مهم می تواند خاطره بدی برای بسیاری از مسافران در اولین گام ورود به شهر به شمار آید.

در بسیاری از مواقع که باد می وزد بوی نامطبوع این تصفیه خانه به نقاطی از شهر از جمله منطقه فاطمیه و الهیه( مرکز مسکن مهر بروجن) می رسد و این امر موجب نارضایتی بسیاری از مردم شده است.

یکی از ساکنان منطقه فاطمیه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بوی نا مطبوع فاضلاب در بسیاری از مواقع در بعد از ظهر ها در این منطقه به مشام می رسد که بیشتر اوقات دارای شدت است.

وی بیان داشت: این مهم یکی از مشکلات اصلی در این منطقه به شمار می رود.

بوی نا مطبوع تصفیه خانه فاضلاب بروجن مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است

یکی از شهروندان شهر بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وجود بوی نامطبوع فاضلاب در ابتدای شهر گفت: جا نمایی مناسب در هنگام ساخت تصفیه خانه فاضلاب صورت نگرفته است و بوی نا مطبوع این تصفیه خانه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: هنگامی که در حال ورود به شهر با خودرو هستیم یکباره بوی نا مطبوع آزار دهنده ای به مشام می رسد که مجبور می شویم شیشه های خودرو را به سرعت بالا بکشیم و یا اینکه سرعت خودرو را افزایش دهیم تا سریع از منطقه خارج شویم.

وی بیان کرد: بوی نا مطبوع تصفیه خانه فاضلاب شهر بروجن در ابتدای ورود به شهر بروجن یکی از امتیاز های منفی در حوزه ورود مسافر و گردشگر است به طوری که تاثیر بالایی در ایجاد خاطره نامطلوب در اولین گام ورود و سفر به این شهر برای مسافران ایجاد می کند.

وی بیان کرد: باید زمینه برای کاهش بوی نامطبوع این تصفیه خانه صورت گیرد و مسئولان چاره اساسی برای حل مشکل بااندیشند و اجرا کنند.

بوی نامطبوع هنگام تخلیه بستر های پر شده تصفیه خانه به مشام می رسد

مدیر کل آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری بروجن با جانمایی که قبلا شده است یکی از بهترین تصفیه خانه های کشور به شمار می رود.

قدر الله بیگلری عنوان کرد: تصفیه خانه فاضلاب بروجن از نوع لجن فعال است و این تصفیه خانه در جاده شهرکرد - بروجن در ابتدای ورود به شهر بروجن واقع شده است.

وی ادامه داد: به هر حال در بعضی مواقع هنگامی که بستر های پر شده این تصفیه خانه فاضلاب در حال تخلیه است، بوی نا مطبوع منتشر می شود.

مدیر کل آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری یاداور شد: برنامه ویژه ای برا ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهرکرد، فارسان و بروجن داریم و هم اکنون اولیت تصفیه خانه که در مسیر ارتقاء قرار می گیرد تصفیه خانه فاضلاب فارسان است که توسعه و ارتقا پیدا می کند.

تصفیه خانه فاضلاب بروجن نیاز به ارتقاء دارد

وی گفت: تصفیه خانه های فاضلاب به سیستم های نوین تجهیز می شوند و این سیستم ها به گونه ای است که لجن ها را فشرده می سازد و حذف فسفر و نیترات نیز مورد توجه قرار می گیرد.

قدر الله بیگلری اذعان داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرکرد نیز تا با توجه افزایش جمعیت از دیگر تصفیه خانه ها فاضلاب استان است که تجهیز و توسعه اش مورد توجه قرار می گیرد.

وی بیان کرد: تصفیه خانه بروجن نیز برای ارتقاء در دستور کار قرار می گیرد و این تصفیه خانه از نظر توسعه ظرفیت را دارد و این تصفیه خانه برای 116 هزار نفر طراحی شده است در حالی که جمعیت بروجن هم اکنون55 هزار نفر است.

مدیر کل آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این تصفیه خانه از نظر توسعه مشکلی ندارد اما از نظر ارتقاء نیاز به تجهیز دارد.

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گزارش و عکس از سید محمد رضا موسوی