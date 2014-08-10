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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۱

برگزاری تجمع قضات و کارکنان بسیجی دستگاه قضا در حمایت از مردم غزه

برگزاری تجمع قضات و کارکنان بسیجی دستگاه قضا در حمایت از مردم غزه

تجمع قضات و کارکنان بسیجی دستگاه قضایی در میدان 15 خرداد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع قضات و کارکنان بسیجی دستگاه قضایی در حمایت از مردم مظلوم غزه صبح امروز در میدان 15 خرداد و در مقابل ساختمان شماره دو قوه قضاییه برگزار شد.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی شعارهایی همچون مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر منافق و ای رهبر آزاده آماده ایم آماده سر دادند.

جمعی از مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دادگستری استان تهران و رئیس دیوان عالی کشور نیز در این تجمع حضور دارند.

قرار است تا دقایقی دیگر حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه در جمع تجمع کنندگان سخنرانی کند.

 

 

کد مطلب 2346587

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