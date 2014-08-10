برگزاری تجمع قضات و کارکنان بسیجی دستگاه قضا در حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع قضات و کارکنان بسیجی دستگاه قضایی در حمایت از مردم مظلوم غزه صبح امروز در میدان 15 خرداد و در مقابل ساختمان شماره دو قوه قضاییه برگزار شد.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی شعارهایی همچون مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر منافق و ای رهبر آزاده آماده ایم آماده سر دادند.

جمعی از مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دادگستری استان تهران و رئیس دیوان عالی کشور نیز در این تجمع حضور دارند.

قرار است تا دقایقی دیگر حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه در جمع تجمع کنندگان سخنرانی کند.