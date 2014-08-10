چک لیست پیشگیری غیر سازه ای بیمارستان های اردبیل تدوین شد

محمد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این چک لیست مواردی از جمله نحوه مواجه کادر بیمارستان در حوادث بحرانی، نحوه پذیرش بیماران، نحوه مدیریت وضعیت بحران و طرح اولیه تخلیه اضطراری عنوان شده است.

وی افزود: علاوه بر این با هدف بهبود کیفی پذیرش بیماران برگ پذیرش با اطلاعات جامع طراحی شده تا اطلاعات بیمار به صورت کامل درج شود.

جعفر زاده با بیان اینکه درج ناقص اطلاعات یکی از مشکلات مدیریت حوادث بحرانی است، اضافه کرد: این دو مقوله می تواند در بهبود مدیریت شرایط بحرانی در حوزه بهداشت و درمان تاثیرات قابل توجه داشته باشد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یکی دیگر از مشکلات مدیریت بحران حوزه درمان را آنتن دهی ضعیف گوشی های ماهواره ای عنوان کرد و افزود: در راستای رفع این مشکل چهار دستگاه موبایل ماهواره ای خریداری شده است.

وی با بیان اینکه در زلزله اخیر آذربایجان شرقی حتی با تبریز ارتباط نداشتیم، ابراز امیدواری کرد وضعیت ارتباط ماهواره ای با تجهیزات فعلی بهبود یابد.