بررسی وضعیت قراردادهای میراث فرهنگی در 8 سال اخیر/ تهیه برنامه 3 ساله برای سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی در نشستی با خبرنگاران در ساختمان ارگ آزادی گفت: قراردادهای شرکت توسعه ایران گردی و جهانگردی را که بررسی می کردیم متوجه شدیم بسیاری از این قراردادها دارای مشکل است. بر اساس دستور مدیران، پیمانکاران پروژه هایی را اجرا کردند که صورت وضعیت مشخصی ندارند. امکان اینکه این ارقام به لحاظ قانونی پرداخت شود وجود ندارد حتی چند پیمانکار آمده اند و گفته اند کارهایی انجام داده ایم ولی پولی نداده اند.

وی گفت: بی انضباطی مالی در اکثر قراردادها وجود دارد. تلاش کردم از طریق مراجع قانونی، قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس حتی بازرسی دفتر رهبری این موضوع را دنبال کنم. فکر کردیم باید هم راه حلی پیدا کنیم و هم بتوانیم نظمی به وضعیت موجود دهیم. به همین علت گزارش های مختلفی را برای مراجع قضایی فرستادیم، حتی خواستیم گروهی از سازمان بازرسی در سازمان میراث فرهنگی مستقر شده و قراردادها و عملکرد هشت سال اخیر این سازمان را بررسی کنند تا از طریق مراجع رسمی این موارد را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی افزود: در حوزه قوانین و مقررات محدودیت هایی وجود دارد. قرار شد جلساتی با کمیسیون فرهنگی مجلس داشته باشیم و به سمت تشکیل کارگروه های مختلف پیش برویم. حتی در عرصه هایی نیازمند هماهنگی بین دستگاهها هستیم؛ به عنوان مثال در بخش گردشگری باید 27 دستگاه دولتی با یکدیگر همکاری کنند.

سلطانی فر کمبود بنیه مالی سازمان میراث فرهنگی را مشکل اصلی این سازمان اعلام کرد و گفت: شاید سرجمع بودجه یک اداره آموزش و پرورش استانی برابر با اعتبارات جاری و تملک دارایی سازمان میراث فرهنگی باشد.

تولید سالی 2 میلیون متر مربع فرش در ایران

وی درباره حوزه صنایع دستی و مشکلات آن نیز گفت: بخش عمده ای از مشکلات مربوط به بازرگانی، بازاریابی و فروش محصولات است. بسیاری از استادکاران رشته های صنایع دستی کسانی هستند که به سن بالا رسیده اند و امکان اینکه شاگردی داشته باشند وجود ندارد یا نمی توانند فعالیتشان را ادامه دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: سالی 2 میلیون متر مربع فرش تولید می شود که یک و نیم میلیون متر مربع آن صادر می شود. ما ظرفیت زیادی در حوزه صنعت فرش داریم که از آن محروم شده ایم.

تهیه طرح سه ساله سازمان میراث فرهنگی

سلطانی فر گفت: طرح سه ساله اول سازمان میراث فرهنگی را طی سالهای 93 تا 96 تهیه کرده ایم. ظرف دو هفته آینده کلیات این طرح و برنامه اعلام خواهد شد. تصورم این است که برای اولین بار سازمان میراث فرهنگی خارج از برنامه پنج ساله طرح و برنامه ای را تهیه می کند. در زمان تهیه این برنامه در هر حوزه ای که نیازمند آمار بودیم متاسفانه با آمار متناقضی روبرو می شدیم.

وی همچنین در ادامه خواست تا خبرنگاران مشکلات خودشان را در حوزه اطلاع رسانی این سازمان اعلام کنند. همگی بر این نظر توافق داشتند که هنوز مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی از مصاحبه و ارائه اطلاعات به خبرنگاران امتناع می کنند. مسعود سلطانی فر هم گفت: هیچ منعی برای مصاحبه مدیران و کارشناسان با خبرنگاران وجود ندارد.