به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ برتر انگلستان از هفته آینده با بازی تیم‌های منچستریونایتد - سوانزی آغاز می‌شود. منچستری‎ها که فصل گذشته را به تلخی و با کسب عنوان هفتم و 22 امتیاز کمتر از تیم قهرمان منچسترسیتی به کار خود پایان دادند در رقابتهای امسال با به خدمت گرفتن سرمربی پیشین هلند، لوییس فن خال، آرزوهای بلندی در سر دارند.

برنامه هفته نخست رقابتهای لیگ برتر:

شنبه 25 مرداد

* منچستر یونایتد - سوانزی

* لسترسیتی - اورتون

* کویینز پارک رنجرز - هال سیتی

* استوک سیتی - آستون ویلا

* وست برومویچ - ساندرلند

* وستهام - تاتنهام

* آرسنال - کریستال پالاس

یکشنبه 26 مرداد

* لیورپول - ساوتهمپتون

* نیوکاسل - منچسترسیتی

برنامه هفته نخست رقابتهای بوندس لیگا:

جمعه 31 مرداد:

* بایرن مونیخ - ولفسبورگ

شنبه اول شهریور

* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ

* کلن - هامبورگ

* هانوفر - شالکه

* هرتابرلین - وردربرمن

* هوفنهایم - آگسبورگ

* دورتموند - بایرلورکوزن

یکشنبه دوم شهریور

* پادربورن - ماینتس

* مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

برنامه هفته نخست رقابتهای لالیگا:

شنبه اول شهریور

* مالاگا - اتلتیک بیلبائو

* گرانادا - دپورتیوو لاکرونا

* سویا - والنسیا

یکشنبه دوم شهریور

* آلمریا - اسپانیول

* ایبار - رئال سوسیه داد

* بارسلونا - الچه

* سلتاویگو - ختافه

دوشنبه سوم شهریور

* لوانته - ویارئال

* رئال مادرید - کوردوبا

برنامه هفته نخست رقابتهای سری آ:



شنبه هشتم شهریور

* کیه‌وو ورونا - یوونتوس

* رم - فیورنتینا

یکشنبه 9 شهریور

* میلان - لاتزیو

* آتالانتا - هلاس ورونا

* چزنا - پارما

* جنوآ - ناپولی

* پالرمو - سامپدوریا

* ساسولو - کالیاری

* تورینو - اینتر

* اودینزه - امبولی