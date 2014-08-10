به دلیل گرد و غبار دید افقی در قصرشیرین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند روز آرامش نسبی در وضعیت آب و هوایی استان کرمانشاه، مدیرکل هواشناسی استان از ورود پدیده گردوغبار به مرزهای غربی کرمانشاه خبر داده است.

محسن قاسمی گفت: با ورود این پدیده گردوغبار به قصرشیرین، میزان دید افقی در این شهرستان به کمتر از 7 هزار متر رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: این میزان دید، نسبت به یک روز استاندارد سه هزار متر فاصله دارد که این نزدیک به وضعیت هشدار خواهد بود.

قاسمی بیان داشت: این وضعیت آلودگی هوا تا پایان هفته جاری همچنان در شهرستانهای غربی استان کرمانشاه حاکم خواهد بود.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین از افراد مسن و بیمار درخواست کرد که حتی المقدور از خروج از منازل خود در این روزها خودداری کنند.

پدیده گردوغبار چند سالی است که استانهای غربی کشور را به خود مشغول کرده است.