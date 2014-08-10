تظاهرات ضد اسرائیلی در انگلیس، شیلی و استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، ده ها هزار نفر از شهروندان ساکن در لندن با برپایی تظاهراتی حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کردند.

معترضین جنایات رژیم صهیونیستی در نوارغزه و نیز تجهیز تسلیحاتی این رژیم توسط کشورهای غربی را محکوم کردند. طی 4 هفته گذشته که از آغاز جنگ غزه می گذرد این سومین تظاهرات حمایت از فلسطین در شهر لندن است.

این تظاهرات از مقابل دفتر شبکه خبری "بی.بی.سی" آغاز شد و حاضران در این تظاهرات این رسانه را به جانبداری از حمله صهیونیست ها به نوارغزه متهم کردند. تظاهرات مردم لندن در حالی که شعار "کشتار را متوقف کنید"، "فلسطین را آزاد کنید" و "محاصره را لغو کنید" به سفارت آمریکا در لندن کشیده شد.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: هزاران نفر از مردم شیلی با برپایی تظاهراتی در سانتیاگو با ملت فلسطین ابراز همبستگی کردند. معترضین از "میشل باشله" رئیس جمهوری شیلی خواستند که این کشور به علت جنگ غزه روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند.

شهروندان شیلی پرچم فلسطین را با خود حمل می کردند و پلاکاردهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "ننگ بر اسرائیل، آنها از نازی ها بدتر هستند"، "غزه مقاومت می کند و فلسطین زنده است" و "روابط با اسرائیل باید قطع شود".

خبرگزاری معا نیز گزارش داد: شهرهای مختلف استرالیا همچون دیگر کشورها شاهد تظاهرات ضد اسرائیلی بود. مردم شهرهای ملبورن، کانبرا، سیدنی و ادلاید در این تظاهرات حمایت خود را با ملت فلسطین ابراز کردند.

معترضین از جامعه جهانی خواستند که مانع از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی شود. حاضران در این تظاهرات در راستای همبستگی با مردم غزه نمایش غزه را بازی کردند و نقش زنان و کودکان غزه را ایفا کردند.

در این تظاهرات حمایت غرب به ویژه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی محکوم شد.