موفقیت ارتش پاکستان در عملیات علیه شبه نظامیان در وزیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات ارتش پاکستان در نشست امنیت ملی در اسلام آباد با اشاره به پیشرفت در عملیات علیه تروریست‌ ها و مشکلات جدی تروریست ها در این کشور به واسطه عملیات در وزیرستان شمالی که از ماه ژوئن با هدف از میان بردن تروریست‌ ها آغاز شد، از کشته شدن صدها شبه‌ نظامی داخلی و خارجی در جریان این عملیات خبر دادند.



در همین رابطه امیر ریاض یکی از فرماندهان این عملیات خطاب به رهبران سیاسی پاکستان از تحقق بسیاری از اهداف این عملیات و نابودی شبه نظامیان خبر داد.



نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز با تاکید بر لزوم گسترش روابط با کشورهای همسایه حملات کنونی علیه شبه‌ نظامیان را ضروری خواند زیرا مذاکرات صلح نتیجه ای دربرنداشته و طرفین نتوانستند به پیشرفت دست یابیند.



نیشن نیز از نشست روز گذشته امنیتی مقامات پاکستان در اسلام آباد با حضور راحیل شریف رئیس ستاد کل ارتش، زهیر الاسلام رئیس سرویس اطلاعاتی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان و همچنین رهبران پارلمانی از جمله اسفندیار والی رهبر حزب ملی عوامی، سید خورشید شاه رهبر اپوزیسیون در مجلس و مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه فضل و پرویز ختاک سروزیر ایالت خیبرپختونخوا و شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب خبر داد.



هدف از برگزاری این نشست بررسی دستاوردهای عملیات در وزیرستان شمالی و اهداف آینده آن، وضعیت امنیت داخلی و تحصن ها علیه دولت پاکستان بود.



این کنفرانس در حالی برگزار شد که دولت حزب مسلم لیک شاخه نواز شریف با اقدامات ضد دولتی حزب تحریک انصاف و حزب نحریک عوامی در لاهور و اسلام آباد مواجه شده است.