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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

محمودی مطرح کرد:

راهیابی سه نمایش مازندران به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه

راهیابی سه نمایش مازندران به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول تئاتر حوزه هنری مازندران گفت: سه اثر نمایش یاز مازندران به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر محمودی صبح یکشنبه در خاشیه جلسه با هنرمندان تئاتر ساری افزود: در بخش اصلی دو نمایش هیولای کمد دیواری به کارگردانی صاحب آهنگر از ساری و خیر نبینی سعیده به کارگردانی مهیار هزارجریبی  از بهشهر و ودر بخش تجربه های جوان که مختص گروه سنی زیر 25سال است، با نمایش کنار به کارگردانی عطیه ناصرجوی به رقابت می پردازد.
 
وی بیان داشت: جشنواره منطقه ای سوره ماه به میزبانی استان گلستان و با حضور شش استان برگزار خواهد شد و 12گروه در بخش اصلی، پنج گروه در بخش تجربه های جوان در آن رقابت می کنند و از این تعداد سه اثر به مرحله بعد راه خواهند یافت.
 
صاحب آهنگر کارگردان هیولای کمد دیواری نیز گفت:  نمایش هیولای کمد دیواری از کارهای دشواری است که کار تولیدی حوزه هنری نیز محسوب می شود.
 
وی افزود این نمایش طراحی لباس و دکور پرهزینه ای دارد و با حمایت های مالی و معنوی حوزه هنری همراه بوده است و امیدوارم با اجرای موفقیت آمیز نماینده خوبی برای مازندران باشیم.
 
آهنگر پیش از این پنج بار به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته و موفق به کسب عنوان در بخش های مختلف شده است.
 
جشنواره تئاتر سوره ماه از تاریخ 13 تا 15 شهریور ماه در استان گلستان برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 2346687

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