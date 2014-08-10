بازدید رایزنان بازرگانی 23 کشور از گروه صنعتی انتخاب

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رایزنان بازرگانی 23 کشور جهان از جمله کره جنوبی، افغانستان، هندوستان، روسیه، پاکستان، اندونزی، ویتنام، بلاروس، آفریقای جنوبی، ازبکستان، ترکمنستان، برزیل، اسپانیا، مالزی، صربستان، تونس، قطر، اقلیم کردستان، چین، لبنان، ترکیه، ایتالیا که توسط سازمان توسعه و تجارت انتخاب شده اند از بخش های مختلف گروه صنعتی انتخاب همانند حایرپلاست، حایرآسا، اسنوا و بخش های دیگر این مجموعه بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی ساخت انواع مختلف لوازم خانگی این گروه قرار گرفتند و سپس طی نشستی با محمدرضا دیانی مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب و محمدی معاون مدیرکل امور نمایندگی های سازمان توسعه و تجارت ایران به تبادل نظر در زمینه امور بازرگانی و فعالیت های موثر برای پویایی اقتصاد کشور پرداختند.



در این بازدید آقایی مدیرعامل شرکت حایرپلاست درباره عملکرد این بخش اظهار داشت: این بخش تولیدکننده تمامی ملزومات پلاستیکی لوازم خانگی است و در فرآیند تولید محصولات به امر بهره وری توجه ویژه داشته است.



وی افزود: از نقظه نظر تخصصی وابستگی به شرکت های خارجی نداریم و دانش لازم با توجه به دوره های آموزشی کارکنان مدیران به خارج از کشور فراهم شده است.



مدیرعامل شرکت حایرپلاست سرمایه اصلی این شرکت را قالب های دراختیار دانست و گفت: با توجه به منحصر به فرد بودن محصولات این قالب ها نیز خاص است و نمی توان آن را از خارج از گروه تامین کرد.



وی اضافه کرد: بیش از یک هزار قالب در حال کار در شرکت داریم اما در کل قالب ها بیش از دو هزار عدد است که بخشی از در مواقع لزوم مانند نیاز به تعمیرات استفاده می شود.



مدیرعامل شرکت حایرپلاست گروه صنعتی انتخاب ادامه داد: نگهداری و تعمیرات قالب ها از اهمیت زیادی برخوردار است و هر قالبی نیازمند تعمیر باشد در همین بخش تعمیر می شود.



وی بیان داشت: به دلیل ناپایدار بودن کیفیت محصولات داخلی قالب ها گرچه طراحی همین شرکت است اما ساخت کشور چین محسوب می شود.



آقایی با بیان اینکه ماشین های این کارخانه به ربات مجهز شده اند که زمان تولید را بسیار کاهش داده است، تاکید کرد: انبار مواد اولیه در کنار کارخانه برای تامین عمده مواد مصرفی قرار دارد.



ساخت ماشین لباسشویی با تکنولوژِی شستشوی اسلامی



همچنین در بازدید از محصولات اسنوا ضرغامی مدیر بخش یخچال فریز اسنوا اظهار داشت: از سال 2003 با شرکت های ایتالیایی برای تکنولوژی جدید محصولات لوازم خانگی هوشمند کار شده است.



وی افزود: کل خط تولید یخچال فریزر از اروپا خریداری شده و از بهترین مواد اولیه دنیا در ساخت آن استفاده شده است.



مدیر بخش یخچال فریز اسنوا تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور ایران دارای تنوع آب و هوایی مختلفی است مجبور شدیم تست محصولات خود را در بدترین شرایط انجام دهیم و بدین شکل آزمایشگاهی طراحی کرده ایم که اداره استاندارد ایران نیز محصولات شرکت های دیگر را برای آزمایش به این گروه می فرستد.



وی با اشاره به اینکه در طراحی محصولات فرهنگ مصرف ایرانی رعایت شده است، بیان داشت: این مرکز تنها تولیدکننده یخچال ساید بای ساید در ایران است که با توجه به نیاز مصرف کننده ایرانی عمق این یخچال زیاد شده و برای سهولت تمیزکردن نیز سطوح آن را هم سطح طراحی کرده ایم.



تکنولوژِهای جدید در ماشین لباسشویی



ضرغامی با اشاره به اینکه در لباسشویی نیز چند تکنولوژی جدید به کار رفته است، بیان داشت: حذف تسمه و کاهش لرزش و تکنولوژِی استفاده از آب کمتر و شستشوی بهتر در ساخت این ماشین ها مورد توجه قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: همچنین یکی از مهم ترین کاربردی کردن ساخت ماشین لباسشویی با تکنولوژِی شستشوی اسلامی است؛ پیش از متقاضیان مجبور بودند برای استفاده از شستشوی اسلامی از ماشین هایی که درب آنها از بالا باز می شود استفاده کنند.



مدیر بخش یخچال فریز اسنوا با اشاره به اینکه این ماشین ها برچسب ویژه ای با نام Islamic rinse دارند، گفت: این ماشین تنها لباسشویی تمام اتوماتیک با شستشوی اسلامی است که سه مرتبه آب ورود و خروج را یکی می کند و از حوزه علمیه قم نیز تاییده دریافت کرده است.



امکانات خوب کشور ویتنام برای تولید کالاهای رقابتی



محسن رضایی پور رایزن منتخب کشور ویتنام نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط سرمایه گذاری های ایران در کشور های هدف مانند ویتنام چندان مناسب نیست اما با راهکارهایی که بانک مرکزی ارائه داده است امکان خوبی برای این امر به زودی فراهم می شود.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی خود از قدرت رقابتی برندهایی همچون اسنوا در کشورهای هدف در مقایسه با برندهای خارجی تاکید کرد: با توجه به نوع تکنولوژی به کارگرفته شده برای تولید محصولات اسنوا رقابت خوبی با محصولات خارجی خواهد داشت.



رایزن منتخب کشور ویتنام تاکید کرد: با توجه به مشوق های بازرگانی کشور ویتنام و اینکه این کشور بهشت مالیاتی سرمایه گذاران محسوب می شود امکان خوبی برای شرکت های سرمایه گذار ایرانی برای تولید کالاهای رقابتی هست.



وی با بیان اینکه شرکت های خصوصی همچون اسنوا به دلیل انعطاف، تعیین استراتزی با مشقات کمتر، تکنولوژِی بالا و خدمات پس از فروش مناسب، نسبت به واحدهای تولیدی دیگر در امر تولید ملی بسیار تاثیرگذار هستند، بیان داشت: محصولات این برند را به محصولات خارجی ترجیح داده ام و از این امر نیز راضی هستم.



بازار خوب اقلیم کردستان برای تجار ایرانی



انور حبیب زاده رایزن منتخب اقلیم کردستان عراق نیز با حضور در جمع خبرنگاران درباره شرایط سرمایه گذاری در این کشور تصریح کرد: اگر از مسایل جنگ بگذریم اقلیم کردستان بازار خوبی برای ایران دارد چرا که همسایه های دیگر ایران قصد دارند کل بازار اقلیم کردستان را در دست بگیرد.



وی افزود: ایران تمایل دارد افزایش صادرات را به این بخش داشته باشد و با توجه به اینکه ایران تاکنون در این بخش نماینده ای از سازمان صنعت، معدن تجارت نداشته است با فعال کردن این بخش گام های موثری در این راستا بر خواهد داشت.



رایزن منتخب اقلیم کردستان عراق در پاسخ به این سئوال که آیا در این بخش استقبال گسترده ای از کالاهای ایرانی صورت می گیرد، بیان داشت: کالاهای ایرانی در اقلیم کردستان بسیار بازار خوبی دارد و البته میزان صادرات ما در سال 92 حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است که امیدواریم در سال جاری با فعال شدن نماینده این بخش به 20 میلیارد برسد.



وی ادامه داد: اسنوا می تواند در رقابت با برندهای خارجی در اقلیم کردستان بسیار موفق باشد و امیدواریم بتوانیم با معرفی صحیح این برند آن را جایگزین کالاهای خارجی در آن سوی مرزها کنیم.