تيم ايران در مسابقات ژيمناستيك نايب قهرمان شد // مسابقات پارالل با توافق كشورها برگزارنشد

فاطمه سروري سرپرست مسابقات ژيمناستيك چهارمين دوره بازي هاي اسلامي زنان در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: بعد از پايان مسابقات تيمي ژيمناستيك در دو روز اول اين ديدارها تيم ارمنستان موفق شد عنوان قهرماني را از آن خود كند. تيم ايران نائب قهرمان شد و تيم سوريه در مكان سوم قرار گرفت.

وي ادامه داد: در بخش انفرادي ژيمناستيك گل نظريان از ارمنستان به عنوان قهرمان قهرمانان معرفي شد بعد از اين ورزشكار ارمني، فاطمه صادقي و الناز دانشخواه هر دو از ايران عناوين بعدي را بدست آوردند.

سروري با اشاره به اينكه ورزشكاران ما در رشته پرش خرك خوب كار كردند اظهار داشت: برگزاري اين مسابقات براي رشته ژيمناستيك زنان خوب بود چون اينجا تنها جايي است كه ورزشكارانمان مي توانند خود را محك بزنند.

وي افزود: همانطور كه قبل از بازيها هم پيش بيني شده بود وسائل برگزاري ماده پارالل در اين مسابقات به موقع به ايران نرسيد و وقتي هم كه به كشور آمد همان وسائلي بود كه قبلا نيز در ايران بود. اين ابزار قديمي شده و ديگر استاندارد براي برگزاري مسابقات نيستند.

سرپرست مسابقات ژيمناستيك ادامه اد: با توافق بين كشورهاي شركت كننده قرار بر اين شد كه مسابقات اين ماده برگزار نشود و گزارش لغو آن تهيه شده و براي فدراسيون و فدراسيون بين المللي آماده شده است.

وي بيان كرد كه اين مسابقات با 24 داور ايراني ، 5 داور خارجي و بدون حضور ناظر بازيها از سوي فدراسيون بين المللي تا فردا در سالن افراسيابي ادامه مي يابد.

گفتني است: رقابت هاي رشته ژيمناستيك تا عصر فردا در ماده هاي انفرادي پيگري مي شود.