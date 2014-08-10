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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

کمیسیون عمران مجلس مامور بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری شد

کمیسیون عمران مجلس مامور بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری شد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای تهران- طبس در حوالی مهرآباد ضمن تسلیت به خانواده های درگذشتگان از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواست حادثه را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: اطلاع حاصل شد که در حدود ساعت 9:20 یک فروند هواپیما مسافربری که از تهران عازم طبس بوده با حدود 40 سرنشین و تیم پرواز در حوالی مهرآباد سقوط کرده و تعدادی از سرنشینان و تیم پرواز به لقاء حق پیوستند و 9  نفر از سرنشینان هم اکنون در بیمارستان بستری شدند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: برای خانواده های سوگوار از خداوند صبر و اجر خواستاریم و برای کشته شدگان علو درجات مسالت داریم.

وی به کمیسیون عمران ماموریت دادکه حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را بررسی کنند.

وی افزود: طی سال های اخیر با پیگیری های دولت و مجلس شاهد بهبود پروازها و کاهش سوانح بودیم به همین دلیل خواستار پیگیری جدی کمیسیون عمران در خصوص علل این حادثه هستیم.

کد مطلب 2346738

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