به گزارش خبرگزاری مهر، هک، سرقت اطلاعات شخصی یا رمز کارت های اعتباری با رشد اینترنت ارتباط مستقیمی دارد. هر روز اخبار مختلفی مبنی بر سرقت اطلاعات سازمان های دولتی، بانک، وزارت دفاع و سایر سازمان ها در کشورهای مختلف منتشر می شوند.



در روزهای اخیر نیز خبر سرقت حدود 1,2 میلیارد رمز عبور از کارت های اعتباری، تیتر "بزرگترین سرقت تاریخ اینترنت" را به خود اختصاص داد تا دولتمردان کشورها و همینطور شبکه های فناوری مانند گوگل به دنبال راهکاری علیه سرقت اطلاعات باشند زیرا امنیت کاربران در ورود به سایت های اینترنتی یکی از مهمترین مسائلی است که در عصر ارتباطات مطرح می شود.

گوگل در خبری اعلام کرد که سرچ های خود را امنیتی خواهد کرد. بدین معنا که در رتبه بندی سایت ها امنیت سایت دلیل برتری یک سایت نسبت به دیگری خواهد بود. توجه ویژه گوگل به این موضوع باعث می شود تا مهندسان فنی سایت ها توجه بیشتری به بخش امنیت کاربران داشته باشند. بنا به اخبار منتشر شده، در حال حاضر، امنیت شبکه یک درصد در رتبه بندی سایت ها تاثیر داشته که این رقم به مرور افزایش خواهد یافت. گوگل با استفاده از تکنولوژی HTTPS به دنبال ارتقاء سطح امنیت کاربران است.

برنامه های آینده گوگل برای حمایت از اطلاعات کاربران



گوگل به دنبال طراحی و اجرای برنامه ای است تا با ورود کاربران به سایت هایی که در گذشته هدف هکرها بوده اند یا اطلاعات آنها به سرقت رفته، آلارمی جهت اطلاع کاربران نمایش داده شود تا کاربر تصمیم بگیرند که تمایلی به ورود یا ثبت اطلاعات شخصی خود در سایت های مذکور دارد یا خیر؟



این موضوع در حالی مطرح می شود که امنیت در سایت های حساسی مانند بانک ها یا سایت هایی که اطلاعات خصوصی و شخصی کاربران را در خود گنجانده اند، مشکل تر و مهم تر خواهد بود. کارشناسان گوگل امیدوارند در سال های آتی بتوانند برنامه هایی را به اجرا در بیاورند تا در زمان سرقت و استفاده از اطلاعات کاربران، ای میلی به کاربر ارسال شود تا وی را از این حمله آگاه کند.