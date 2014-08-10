مخالفت مجلس با بررسی فوری طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دو فوریت این طرح با 93 رای موافق 71 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.

مهرداد لاهوتی نماینده لاهیجان در موافقت با دو فوریت طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل گفت: در همین تعطیلات گذشته عید فطر 26 نفر در سواحل جان خود را از دست دادند و کشته شدند. نمایندگان با تصویب این طرح جلوی کشتارهای وسیع در سواحل را بگیرند.

وی افزود: این طرح عقب نشینی 60 متر حریم دریا در سراسر کشور و ساماندهی نجات غریقان را تعیین می کند که کمک بزرگی برای جلوگیری از کشتارهای وسیع در سواحل است.

داوود میرمحمدی در مخالف با دو فوریت این طرح اظهار داشت: فوریت های مجلس باید برای طرح های ضروری و ملی باشد. کشتارهای سواحل باید با فرهنگ سازی و توجه خود مردم کاهش یابد و نیازی به طرح دو فوریت برای این طرح وجود ندارد.

وی افزود: مسئله مهمتری مانند اشتغال در کشور وجود دارد که برای آنها طرح های فوریتی تصویب شود.

احمدی لاشکی در موافقت با فوریت این طرح گفت: با تصویب فوریت این طرح جلوی ساخت و سازهای بی حساب و کنار در کناره های دریا گرفته می شود و وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل اگر به درستی تعیین شود مانع از کشتارهای زیاد در سواحل شمال می شود.

به گزارش مهر یک فوریت این طرح نیز با 96 رای موافق 51 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.