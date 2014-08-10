  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

در نشست خبری عنوان شد:

اختتامیه جشنواره طنز سوره با اجرای علیرضا خمسه/ اهدای 77 میلیون تومان جایزه به برگزیدگان

اختتامیه جشنواره طنز سوره با اجرای علیرضا خمسه/ اهدای 77 میلیون تومان جایزه به برگزیدگان

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره سراسری طنز سوره از برگزاری اختتامیه این جشنواره در تاریخ 27 مرداد ماه با اجرای علیرضا خمسه خبر داد و افزود: مجموع جوایز اهدایی به برگزیدگان بیش از 77 میلیون تومان خواهد بود.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"> به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری هشتمین جشنواره سراسری طنز سوره با حضور ناصر فیض مدیر هنری این جشنواره و محمد&zwnj;علی قربانی مدیر اجرایی این جشنواره در تالار مرحوم امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> در این نشست ناصر فیض در سخنانی اظهار داشت: طنزی که حوزه هنری از ابتدای تاسیس خود قرار به حمایت از آن داشته و دارد طنزی است که با آموزه&zwnj;های دینی و قومی ایران نسبت دارد. ما ایرانیان هم از نظر ایرانی بودن و هم مسلمان بودن مردمانی سفارش&zwnj;شده به شمار می&zwnj;آییم که برخوردمان حتی به صورت طنز با بسیاری از پدیده&zwnj;ها درست و به قاعده است. هدف اصلی طنز نیز در میان ما اعتراض به ناهنجاری&zwnj;های فردی پیرامونمان بوده و اینکه مطالبی را برای اصلاح بیان کنیم و شاید به همین خاطر هم هست که همه ما از طنز گریزانیم.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> مدیر دفتر طنز حوزه هنری ادامه داد: ما در حوزه هنری از طنزی حمایت می&zwnj;کنیم که شیوه برخورد درست با ناهنجاری&zwnj;ها را به ما نشان می&zwnj;دهد؛ طنزی که دوست دارد زبان فارسی را به رخ همه مخاطبانش بکشد و ساختارمند است. طنزی که حوزه هنری مبلغ آن است در کنار اخلاق&zwnj;گرایی به مفاخر دینی ما نیز توجه دارد. در واقع طنز در حوزه هنری مانند جرقه&zwnj;ای است که الگو سازی می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> فیض در ادامه جریان طنز در حوزه هنری را جریانی چهارچوب مدار دانست و گفت: چهارچوب داشتن به معنی محدودیت داشتن نیست. طنز پرداز واقعی از نظر ما کسی است که هر حرفی را بزند اما با برای زدنش به ظرفیت&zwnj;های مخاطب هم توجه کند. البته بخشی از طنز هم رندی است. اگر به فردی ناملایمات را بگوییم&nbsp; او دچار جهت گیری و اسیر همان ناکملایمات می&zwnj;&zwnj;شود پس باید بدانیم که چطور این حرف را بزنیم.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی تصریح کرد: اینکه برخی طنز را تنها فکاهه می&zwnj;دانند و موجب انبساط خاطر اشتباه است. طنز فارسی به طور قطع تنها چنین کارکردی ندارد. شما اشعار سعدی و حافظ و طنز نهفته در آنها را ببینید. مگر آنها قرارشان به سرگرمی بوده است؟ قطعا خیر اما در عین حال بیانشان سرشار از شیرینی و ظرافت است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> فیض در ادامه به جشنواره سراسری طنز سوره اشاره کرد و گفت:&nbsp; شاید امسال اتفاق شگفتی در جشنواره رخ نداده باشد اما قطعا نسبت به سال&zwnj;های قبل جریان رو به رشد و بسیار جدی در این جشنواره وجود داشته است</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> در ادامه این نشست محمد&zwnj;علی قربانی مدیر اجرایی جشنواره نیز در سخنانی گفت: جشنواره هشتم طنز سوره از 25 تا27 مرداد ماه در حوزه هنری برپا خواهد شد و امسال جدای از فرصت یکساله، فراخوان چهار رشته عکس، فیلم، استندآپ&zwnj;کمدی و نمایش نیز به این جشنواره اضافه شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی ادامه داد: در پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 2580 اثر به دست ما رسید که توسط 720 نفر تولید شده است. این آثار شامل 2207 اثر در بخش آزاد و 374 نفر در بخش ویژه&nbsp; به ارائه اثر پرداختند که در پایان نیز پس از بازبینی آثار 178 اثر از 66 هنرمند به مرحله نهایی رسید که شامل 7 داستان کوتاه، 8 قطعه شعر، 22 فیلم کوتاه، 16 مقاله، 10 نثر، 9 نمایش و 6 شعر خواهد بود.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> قربانی همچنین با بیان اینکه علیرضا خمسه اجرای مراسم اختتامیه این جشنواره را بر عهده دارد، گفت: همزمان با اختتامیه این جشنواره در 25 تا 26 مرداد ماه 6 نمایش به صورت روزانه 2 اجرا در حوزه هنری به صحنه خواهد رفت و در سینما آزادی نیز روزانه در دو سانس به نمایش فیلم&zwnj;های کوتاه خواهیم پرداخت. همچنین نشست &laquo;دگرخند&raquo; با موضوع طنز در ادبیات کودک و نوجوان نیز همزمان با این جشنواره برگزار خواهد شد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> دبیر اجرایی این جشنواره همچنین با اشاره به هدایای 77 میلیونی این جشنواره گفت: از این مجموع جوایز 55 میلیون تومان روی صحنه اهدا می&zwnj;شود و مبلغی هم به همه حاضران در بخش نهایی و نیز کمک هزینه&zwnj;ای هم به گروه&zwnj;های نمایشی پرداخت می&zwnj;شود.</p>
کد مطلب 2346786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها