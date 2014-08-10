اختتامیه جشنواره طنز سوره با اجرای علیرضا خمسه/ اهدای 77 میلیون تومان جایزه به برگزیدگان

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"> به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری هشتمین جشنواره سراسری طنز سوره با حضور ناصر فیض مدیر هنری این جشنواره و محمد‌علی قربانی مدیر اجرایی این جشنواره در تالار مرحوم امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> در این نشست ناصر فیض در سخنانی اظهار داشت: طنزی که حوزه هنری از ابتدای تاسیس خود قرار به حمایت از آن داشته و دارد طنزی است که با آموزه‌های دینی و قومی ایران نسبت دارد. ما ایرانیان هم از نظر ایرانی بودن و هم مسلمان بودن مردمانی سفارش‌شده به شمار می‌آییم که برخوردمان حتی به صورت طنز با بسیاری از پدیده‌ها درست و به قاعده است. هدف اصلی طنز نیز در میان ما اعتراض به ناهنجاری‌های فردی پیرامونمان بوده و اینکه مطالبی را برای اصلاح بیان کنیم و شاید به همین خاطر هم هست که همه ما از طنز گریزانیم.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> مدیر دفتر طنز حوزه هنری ادامه داد: ما در حوزه هنری از طنزی حمایت می‌کنیم که شیوه برخورد درست با ناهنجاری‌ها را به ما نشان می‌دهد؛ طنزی که دوست دارد زبان فارسی را به رخ همه مخاطبانش بکشد و ساختارمند است. طنزی که حوزه هنری مبلغ آن است در کنار اخلاق‌گرایی به مفاخر دینی ما نیز توجه دارد. در واقع طنز در حوزه هنری مانند جرقه‌ای است که الگو سازی می‌کند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> فیض در ادامه جریان طنز در حوزه هنری را جریانی چهارچوب مدار دانست و گفت: چهارچوب داشتن به معنی محدودیت داشتن نیست. طنز پرداز واقعی از نظر ما کسی است که هر حرفی را بزند اما با برای زدنش به ظرفیت‌های مخاطب هم توجه کند. البته بخشی از طنز هم رندی است. اگر به فردی ناملایمات را بگوییم او دچار جهت گیری و اسیر همان ناکملایمات می‌‌شود پس باید بدانیم که چطور این حرف را بزنیم.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی تصریح کرد: اینکه برخی طنز را تنها فکاهه می‌دانند و موجب انبساط خاطر اشتباه است. طنز فارسی به طور قطع تنها چنین کارکردی ندارد. شما اشعار سعدی و حافظ و طنز نهفته در آنها را ببینید. مگر آنها قرارشان به سرگرمی بوده است؟ قطعا خیر اما در عین حال بیانشان سرشار از شیرینی و ظرافت است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> فیض در ادامه به جشنواره سراسری طنز سوره اشاره کرد و گفت: شاید امسال اتفاق شگفتی در جشنواره رخ نداده باشد اما قطعا نسبت به سال‌های قبل جریان رو به رشد و بسیار جدی در این جشنواره وجود داشته است</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> در ادامه این نشست محمد‌علی قربانی مدیر اجرایی جشنواره نیز در سخنانی گفت: جشنواره هشتم طنز سوره از 25 تا27 مرداد ماه در حوزه هنری برپا خواهد شد و امسال جدای از فرصت یکساله، فراخوان چهار رشته عکس، فیلم، استندآپ‌کمدی و نمایش نیز به این جشنواره اضافه شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وی ادامه داد: در پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 2580 اثر به دست ما رسید که توسط 720 نفر تولید شده است. این آثار شامل 2207 اثر در بخش آزاد و 374 نفر در بخش ویژه به ارائه اثر پرداختند که در پایان نیز پس از بازبینی آثار 178 اثر از 66 هنرمند به مرحله نهایی رسید که شامل 7 داستان کوتاه، 8 قطعه شعر، 22 فیلم کوتاه، 16 مقاله، 10 نثر، 9 نمایش و 6 شعر خواهد بود.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> قربانی همچنین با بیان اینکه علیرضا خمسه اجرای مراسم اختتامیه این جشنواره را بر عهده دارد، گفت: همزمان با اختتامیه این جشنواره در 25 تا 26 مرداد ماه 6 نمایش به صورت روزانه 2 اجرا در حوزه هنری به صحنه خواهد رفت و در سینما آزادی نیز روزانه در دو سانس به نمایش فیلم‌های کوتاه خواهیم پرداخت. همچنین نشست «دگرخند» با موضوع طنز در ادبیات کودک و نوجوان نیز همزمان با این جشنواره برگزار خواهد شد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> دبیر اجرایی این جشنواره همچنین با اشاره به هدایای 77 میلیونی این جشنواره گفت: از این مجموع جوایز 55 میلیون تومان روی صحنه اهدا می‌شود و مبلغی هم به همه حاضران در بخش نهایی و نیز کمک هزینه‌ای هم به گروه‌های نمایشی پرداخت می‌شود.</p>

کد مطلب 2346786