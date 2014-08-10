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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

 تصادف مینی بوس و اسکانیا در محور پلدختر - اسلام آباد/ 13 نفر کشته و زخمی شدند

 تصادف مینی بوس و اسکانیا در محور پلدختر - اسلام آباد/ 13 نفر کشته و زخمی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به دنبال تصادف یک دستگاه مینی بوس و اسکانیا در محور پلدختر - اسلام آباد 13 نفر کشته و زخمی شدند.

سرهنگ محمود حسینی رئیس پلیس راه استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز یکشنبه در ساعت هفت و 30 دقیقه تصادف میان یک دستگاه کامیون اسکانیا و مینی بوس در جاده پلدختر - اسلام آباد بعد از گردنه بلوران رخ داد.
 
وی ادامه داد: در جریان این حادثه پنج نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.
 
رئیس پلیس راه استان لرستان با بیان اینکه مینی بوس از درب گنبد به سمت کوهدشت در حال حرکت بوده است، یادآور شد: کامیون اسکانیا نیز از پلدختر به سمت اسلام آباد غرب در حال حرکت بوده است.
 
سرهنگ حسینی علت این حادثه را تجاوز به چپ کامیون اسکانیا اعلام کرد و بیان داشت: مجروحان این حادثه به بیمارستان کوهدشت و خرم آباد منتقل شدند و وضعیت آنها رضایتبخش اعلام شده است.
کد مطلب 2346848

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