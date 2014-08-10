کاهش مرگ و میر ناشی از آلودگی با سامانه کنترل هوشمند ایاب و ذهاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی وطنی در مراسم امضای آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاهها و موسسات پژوهشی از طریق شرکت های تابعه گفت: ما در ایران در حوزه علوم جایگاه خوبی داریم ولی این کافی نیست.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه تحقیقات علمی و فناوری در سطوح دانشگاهی عمیق شده است، ولی صنعت و جامعه به شدت از کمبود فناوری رنج می برند.

وی با بیان اینکه ایران هنوز هم به واردات در کشور نیاز دارد، اظهار داشت: صنعت ما در ایران وابسته است و برای تولید هر محصول نیازمند واردات هستیم.

وطنی یادآور شد: آلودگی محیط زیست که یکی از مهمترین مسائل در کشور است در حال بررسی است و یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس با تولید یک سامانه کنترل هوشمند ایاب و ذهاب در کشور می تواند 60 درصد مرگ و میر را در تهران کاهش بدهد.

وی عنوان کرد: برای ورود کالاهای دانش بنیان باید دولت پشتیبانی کند و دانشگاهها به صحنه بیاید.

وطنی با بیان اینکه باید ساختاری در دانشگاهها شکل بگیرد تا توسعه فناوری و تجاری سازی رخ دهد اظهار داشت: الگو هایی در کشور برای تجاری سازی محصولات دانش بنیان وجود دارد و معاونت علمی و فناوری هم می تواند با در اختیار قرار دادن تسهیلات و وام ها در اختیار شرکت های دانش بینان مرز های دانشی را در کشور گسترش دهد.

وی با اشاره به اینکه ستاد توسعه فناوری نانو حمایت های بلا عوضی را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد، توضیح داد: باید ساختاری در دانشگاهها شکل گیرد تا مقوله توسعه فناوری در کشور صورت داده شود.