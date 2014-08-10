اجازه خام فروشی مواد معدنی همدان داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر یکشنبه در دومین کارگروه صادرات غیر نفتی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته در چهار ماه نخست 58 میلیون دلار صادرات انجام شده است، اظهار داشت: سنگ آهن به صورت خام صادر می شود در صورتی که در گذشته هم گفته شد که دیگر بنای خام فروشی نداریم و سنگ نباید به صورت لاشه فروخته شود.

وی با بیان اینکه معدن باباعلی دو برابر حد مجاز برداشت کرد و یک دلار هم به عنوان صادرات به استان وارد نکرد، بیان کرد: دلیلی وجود ندارد که فرد هر قدر می خواهد از معدن برداشت و خام فروشی کند و متاسفم که در این زمینه خوب کار نشده است.

استاندار همدان با بیان اینکه کسی که از معادن برداشت می کند حداقل باید از گمرک استان همدان اظهار کند و قبل از اینکه بحث فرآوری انجام شود حداقل باید اظهار از همدان انجام می شود، عنوان کرد: باید نظارت داشت تا هر میزانی از معادن برداشت و صادر نشود.

نیک بخت با بیان اینکه گفته می شود که خریدار استانی نیست و واسطه است، ادامه داد: کالاهای تولیدی و معادن متعلق به استان همدان است و هر فردی که قصد صادرات دارد باید از استان اظهار کند و این موضوع شرط معقولی است.

هر کاری که در سایر استان ها انجام می شود به همدان مربوط نیست

وی با بیان اینکه هر کاری که در سایر استان ها انجام می شود به همدان مربوط نیست ولی محصول استان باید از خود استان صادر شود، افزود: شک ندارم که در خصوص اینکه صادر کنندگان در کجا اظهار شوند یک کلمه با آنها صحبت نشده است.

استاندار همدان با بیان اینکه بازدید و نظارت کافی در برداشت از معادن وجود نداشته و کسانی که مجوز داشتند نیز نمی خواستند بگویند که به حد مجاز برداشت رسیده ایم و هر قدر که خواستند برداشت کردند، بیان کرد: هم اکنون به اندازه ای ذلیل شده ایم که باید از حمل و نقل بپرسیم که چند بار محصولاتی معدنی از استان همدان حمل شده است.

وی با بیان اینکه باید اجازه سو استفاده داده نشود و حقوق دولت و ملت را در خصوص اضافه برداشت ها گرفته شود، عنوان کرد: گمرک استان و همه سازمان های در ارتباط با صادرات توان و تلاش خود را زیاد کنند و راهکار ارائه دهند و خود را در ظلمی که به استان می شود شریک نکنند.

استاندار همدان با بیان اینکه فرش باید از وضعیت فعلی خارج شود و به وضعیت گذشته بازگردد، بیان کرد: در منشور اقتصاد مقاومتی یکی از عمده ترین برنامه ها صادرات است چراکه نفت سرمایه است و نباید فروخته و هزینه شود.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه ایران یک قاره است و می تواند خود را با صادرات غیر نفتی اداره کند، اظهار داشت: پنج ماه از سال گذشته اما 52 میلیون دلار صادرات انجام شده است و این وضعیت برای همدانی که قرار است سالانه یک میلیون دلار صادرات داشته باشد اصلا خوب نیست.

وی با بیان اینکه در زمینه سنگ آهن حساسیت وجود دارد ولی طبق آمار صادرات ان از استان اظهار نمی شود و بر روی عملکرد و کارگروه صادرات تاثیر می گذارد، بیان کرد: در همه زمینه های صادراتی باید امکانات برای صادر کننده فراهم شود.

نفت باید سرمایه باشد و کشور از طریق صادرات غیر نفتی اداره شود

نیک بخت با بیان اینکه نفت باید سرمایه باشد و کشور از طریق صادرات غیر نفتی اداره شود، بیان کرد: گمرک، استاندارد، حمل و نقل، بانک ها، بانک توسعه صادرات و همه باید کمک کنند تا رغبت به صادرات بیشتر و رغبت به صادرات از استان همدان نیز بیشتر شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با صادرات نباید سخت گیری صورت گیرد، بیان کرد: سال های 88 و 89 صادرات فرش در استان همدان 10 میلیون دلار بوده است اما اکنون صادرات فرش از استان همدان انجام نمی شود.

استاندار همدان با بیان اینکه صادرات و کمک به وسعه ان برای استان همدان اصل است، عنوان کرد: 55 و چهار میلیون دلار فرش از کشور صادر شده در حالی که استان همدان صادرات فرش نداشته است و همدان شایستگی های زیادی دارد که باید از آنها استفاده کند.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه از شعار، تبلیغات و آمار بیزار هستیم و همه چیز باید براساس واقعیت باشد، بیان کرد: نمی پذیرم که فرش استان همدان صادرات نداشته باشد و تا زمان جلسه بعد توسعه صادرات غیر نفتی باید آماری از صادرات فرش استان همدان ارائه شود.

وی با بیان اینکه صادرات فرش یکی از عمده ترین صادرات استان همدان بوده اما اکنون از کالاهای صادراتی حذف شده است، ابراز داشت: وقتی فرش صادرات نداشته باشد گمرک نیز آن را از کالاهای صادراتی حذف می کند که دلایل این موضوع باید بررسی شود.

هیچ محصول صادراتی و صادر کننده ای ملزم به پرداخت مالیات نیست

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه هیچ محصول صادراتی و صادر کننده ای ملزم به پرداخت مالیات نیست ولی دفاتر انها برای استفاده اداره مالیات باید کامل باشد، بیان کرد: نداشتن و یا نبودن دفتر به معنی این است که فرد صادر کننده نیست.

نیک بخت با بیان اینکه یکی از عمده ترین پتانسیل های استان همدان سفال است، عنوان کرد: سفال یکی از فعالیت های اشتغالزای استان همدان است اما محصولاتی چینی زیادی در بازار سفال لالجین دیده می شود.

وی با بیان اینکه نزدیک به حدود یکسال از آغاز به کار دولت می گذرد و در این مدت کارهای اساسی برنامه ریزی شده است، بیان کرد: کاهش نرخ تورم بالای 40 درصد بود که به زیر 20 درثد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز به زیر 15 درصد رسیده است.

استاندار همدان با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت طرح ارزنده ای بود که دولت انجام داد، عنوان کرد: در سه ماه نخست امسال 17 میلیارد تومان در استان همدان هزینه دولت برای اجرای طرح نظام سلامت شد و این نشان می دهد که دولت کارهای بنیادی و اساسی برای رفاه مردم دارد.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه دولت در دوران رکو اقتصادی و تورم بالا بود، بیان کرد: سال گذشته رشد اقتصادی شش و هشت دهم منفی بود و اکنون به دو و دو دهم درصد رسیده و تا پایان سال قرار است با تلاش همه با حداقل یعنی صفر برسد.

وی با بیان اینکه یکی از شقوق اقتصاد مقاومتی توجه به بحث صادرات است ، عنوان کرد: اقتصاد باید به اندازه ای مقاوم شود که اگر تحریم ها شدید تر شد نیازی به بیرون از کشور نداشته باشیم، اهمیت صادرات امروزه بارز تر و اساسی تر است.

سازمان های مربوط به امر صادرات باید همه گونه روان سازی در امر صادرات داشته باشند

استاندار همدان با بیان اینکه متولیان امر صادرات همکاری مناسبی داشته باشند تا صادر کننده رغبت کند که از اسان همدان صادرات داشته باشد، بیان کرد: همه سازمان های مربوط به امر صادرات باید همه گونه روان سازی در امر صادرات داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال 47 میلیون دلار از گمرک استان همدان و پنج میلیون دلار از سایر گمرکان صادر انجام انجام شده است، بیان کرد: استان همدان در مجموع در چهار ماه امسال 52 میلیون دلار صادرات داشته است.

حمید رضا متین با بیان اینکه صادرات استان از نظر زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است، بیان کرد: با احتساب 380 هزار تن سنگ آهنی که از استان همدان خارج شده و ارزش 95 میلیون دلار چیزی معادل 147 میلیون دلار صادرات انجام شده است.

وی با بیان اینکه اگر 95 میلیون دلار صادرات سنگ اهن را اضافه کنیم صادرات استان 135 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: عمده بازار هدف صادرات استان همدان کشور عراق است.