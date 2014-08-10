سهام عدالت كارگران ساختماني تا دو ماه آينده تعيين تكليف مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری ظهر يکشنبه در محل اتاق تعاون مشهد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان تحقق يافتن ارائه سهام عدالت به كارگران ساختماني اظهار كرد: تا دو ماه آينده ارائه سهام عدالت به كارگران ساختماني محقق مي شود.

وي با يادآوري اينكه 35 تعاوني سهام عدالت در كشور فعالند؛ افزود: 25 اتحاديه استاني در اين خصوص فعالند كه يك اتحاديه سراسري سهامداران كاركنان دولت، كميته امداد، بهزيستي و دهك هاي پايين جامعه با 50 درصد تخفيف سهام را دريافت و مابقي اقساط ده ماهه و چهار دهك ديگر جامعه اقساطي نمي شود و در 10 سال باز پرداخت دارند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: واگذاري ها نهايي شده است.

وي در خصوص خريد و فروش سهام عدالت نيز گفت: به زودي در مجلس اين موضوع به بحث كلي گذاشته مي شود و تصميم گيري نهايي به سرانجام مي رسد.

كلانتري بيان كرد: خرید و فروش سهام عدالت تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.

وي به نگاه جديد اين اتاق به تعاوني هاي دانش بنيان و تاثيرشان در حمايت از نخبگان تاكيد و گفت: از تشكيل گروههاي جوان و نخبه براي تاسيس تعاوني ها حمايت خواهيم كرد و اين دانشجويان خلاق مي توانند تعاوني هاي مختلف را در زمينه هاي علمي متفاوت به ثبت برسانند.

كلانتري از امضای تفاهم نامه تعاون با معاونت علمی فناوری رییس جمهور خبرداد و گفت: بايد تعاونی‌های دانش بنیان در سطح کشور توسعه داده شوند و ايفا كننده نقش در اتاق‌های تعاون باشند.

وي ادامه داد: در سال گذشته 2 میلیون نفر ساعت از دوره‌های آموزشی و مهارتی اين اتاق بهره مند شده اند و براي گسترش فرهنگ تعاون، آموزش‌های تعاون را در کتاب‌های درسی جای مي دهيم.

كلانتري گفت: با وزارت آموزش پرورش در هفته تعاون تفاهم نامه اي منعقد مي شود و تعاونی‌های دانش آموزی و جوانان با تعامل آموزش و پرورش ایجاد مي شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خراسان رضوی 5میلیون و 600هزار نفر جمعیت دارد و نرخ بیکاری در ميان تحصيل گردكان در اين استان بيشتر است.

وي ادامه داد: توازن منطقه اي در اشتغال در اين استان وجود ندارد و ايجاد توازن واقعي در شهرستان هاي خراسان رضوي 15 درصد است كه بايد به 8 درصد برسد كه اگر به اين درصد برسيم در برنامه پنجم توسعه مي توانيم بحث اشتغال را سامان دهيم.

وي با ارائه آماري از تعاوني هاي فعال در عرصه هاي مختلف در كشور گفت: مجموعا 56 هزار تعاوني در كشور فعال هستند.

كلانتري بيان كرد: هدف اتاق هاي تعاون در كشور دستيابي به توسعه عدالت در توليد كننده و مصرف كننده، كم كردن فاصله طبقاتي و حذف واسطه ها در اقتصاد كشور است.