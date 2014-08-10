به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دوره جشنواره فیلم‌های انیمیشن «پوشون» در شهر پوشون گون کشور کره از تاریخ 30 مهرماه الی 4 آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

فیلم «زندگی من» با مدت زمان 13 دقیقه به کارگردانی بیتا اخلاقی سیر زندگی انسان از تولد تا مرگ را به تصویر می‌کشد. اکرام اسماعیلی بخش استوری بورد آن را بر عهده داشته و حبیب هاشمی نیز به عنوان تدوینگر با این مجموعه همکاری کرده است.

همچنین انیمیشن «توپ جنگ» به مدت 100 ثانیه، با رویکرد ضد جنگ در دفتر انجمن سینمای جوان کرمان ساخته شده است.

فیلمسازان شهرکرد با 7 فیلم به جشنواره فیلم کوتاه تهران آمدند

همچنین با خبر شدیم فیلمسازان انجمن سینمای جوانان شهرکرد با 7 فیلم به جشنواره فیلم کوتاه تهران و 4 فیلم در جشنواره پروین اعتصامی شرکت کردند.

«رفته» احسان ایزدی، «رخ در مهتاب آب» رضا علوی، «آدم برفی» سولماز همت زاده‌، «امتداد» از شهراد طاهرزاده، «ساعت00» اقبال مرادی، «کربلا در فرخ شهر» جمشید کوهساریان، «برداشت آزاد از یک هویت» جواد شفیع از جمله فیلم های مرکز انجمن سینمای جوانان شهرکرد است که در این دو جشنواره حضور دارند.

چهار فیلم «رخ در مهتاب»، «آدم برفی»، «برداشت آزاد از یک هویت» و «کلنگ» ساخته رشید مرادی نیز به جشنواره پروین اعتصامی راه یافتند.