تملک ساخت و سازهای پر خطر در مناطق حاشیه نشینی تبریز توسط شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح احیا و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت های غیر رسمی تبریز با بیان اینکه توسعه حاشیه نشینی به حداقل می رسد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات و مسایل ناشی از رشد حاشیه نشینی در برخی مناطق تبریز، باید توجه جدی به حل این پدیده و جلوگیری از گسترش آن در اطراف این شهر صورت گیرد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه برخی از واحدهای مسکونی حاشیه نشینی تبریز تملک می شود، افزود: بر همین اساس و برای ساماندهی به وضعیت حاشیه نشینان تبریز برخی از واحدهای مسکونی واقع در این مناطق توسط شهرداری تبریز تملک و ساماندهی خواهد شد.

دبیری با تاکید بر ضرورت انجام هرچه سریعتر اقدامات مربوطه در این حصوص خاطرنشان کرد: تملک واحدهای مسکونی در مناطق حاشیه نشینی تبریز تا پایان سال 93 به اتمام می رسد و امیدواریم این اقدامات تاثیر مثبتی در ساماندهی این معضل شهری داشته باشد.

وی در پایان به بحث تقسیم عادلانه بودجه عمرانی شهرداری نیز اشاره و تصریح کرد: بر اساس بودجه 93، ساخت و ساز در بافت های فرسوده کلانشهر تبریز توسط شهرداری به صورت عادلانه در میان مناطق مختلف درگیر با این موضوع صورت خواهد گرفت.