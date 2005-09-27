  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱

فرمانده نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران:

ماموران نيروي انتظامي با لباس شخصي هم ظاهر مي شوند

ماموران نيروي انتظامي با لباس شخصي هم ظاهر مي شوند

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه ماموران ناجا در برخي مكانها مي توانند از لباس شخصي استفاده كنند ، تصريح كرد : البته نيروهاي عملياتي هيچگاه با لباس شخصي ظاهر نمي شوند .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم بعدازظهر امروز به مناسب هفته نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشريح برنامه هاي هفته ناجا پرداخت .

وي در ابتدا ضمن اشاره به شعار امسال هفته نيروي انتظامي كه " پليس كارآمد ، مشاركت عمومي ، امنيت اجتماعي " نامگذاري شده است ، افزود : نگاه نيروي انتظامي به مقوله امنيت اجتماعي دو سويه است .

احمدي مقدم ، يك سوي اين نگاه را، نيازها ، همكاري ها و مشاركت مردم قلمداد كرد و سوي ديگر آن را ، پليس كارآمد و حرفه اي ، مقتدر و داراي قدرت تعامل خوب با مردم دانست كه برآيند آن ، امنيت اجتماعي خواهد بود .

فرمانده نيروي انتظامي به اسامي روزهاي هفته ناجا اشاره و گفت : نيروي انظامي ، ايثار و ميثاق با شهيدان - نشاط جواني و ارزشهاي معنوي - انضباط اجتماعي و قانون مداري - رسانه و پاسخگويي - مشاركت مردمي و امنيت جامعه محور ، از جمله عناويني است كه هر يك به تناسب با كاركردهايي همراه خواهد بود .

وي همچنين به نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعي در مدارس سراسر كشور در هفته ناجا اشاره كرد و افزود : افتتاح 66 پاسگاه و كلانتري جديد از ديگر برنامه هايي است كه در طول اين هفته اجرا خواهد شد .

احمدي مقدم ، روز آخر هفته نيروي انتظامي را ، روز خدمتگذاري و مردم داري عنوان داشت و تصريح كرد : وظيفه نيروي انظامي به تعادل رساندن جامعه در نقاطي است كه دچار بحران مي شود و لذا ، اجراي طرح افزايش ضريب امنيت اجتماعي نيز در اين راستا بود .

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه ما قصد نداريم مجرم توليد كنيم ، توضيح داد : تلاش نيروي انتظامي ، ايجاد امنيت رواني در سطح جامعه است .

وي به دستگيري 2000 نفر از اراذل و اوباش طي اجراي اين طرح در تهران اشاره كرد و افزود : البته همه دستگيرشدگان پرونده قضايي نخواهند داشت ، بلكه هدف شناسايي اشرار و اوباش خطرناك براي امنيت جامعه و طرد آنها است .

احمدي مقدم در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران راجع به حضور افراد لباس شخصي در برخي نقاط از شهر و ايجاد ايست بازرسي در معابر ، توضيح داد : ماموران ناجا در خيلي از مكانها مي توانند با لباس شخصي حاضر شوند ، ضمن اينكه مي بايست كارت شناسايي ارايه بدهند .

وي ادامه داد : نيرو يانتظامي مجبور است در برخي مواقع از عوامل اطلاعاتي با لباس شخصي استفاده كند اما ماموران عملياتي ناجا هيچ گاه با لباس شخصي حاضر نمي شوند و موظف به پوشيدن لباس نظامي هستند .

 

 

کد مطلب 234692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها