ماموران نيروي انتظامي با لباس شخصي هم ظاهر مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم بعدازظهر امروز به مناسب هفته نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشريح برنامه هاي هفته ناجا پرداخت .

وي در ابتدا ضمن اشاره به شعار امسال هفته نيروي انتظامي كه " پليس كارآمد ، مشاركت عمومي ، امنيت اجتماعي " نامگذاري شده است ، افزود : نگاه نيروي انتظامي به مقوله امنيت اجتماعي دو سويه است .

احمدي مقدم ، يك سوي اين نگاه را، نيازها ، همكاري ها و مشاركت مردم قلمداد كرد و سوي ديگر آن را ، پليس كارآمد و حرفه اي ، مقتدر و داراي قدرت تعامل خوب با مردم دانست كه برآيند آن ، امنيت اجتماعي خواهد بود .

فرمانده نيروي انتظامي به اسامي روزهاي هفته ناجا اشاره و گفت : نيروي انظامي ، ايثار و ميثاق با شهيدان - نشاط جواني و ارزشهاي معنوي - انضباط اجتماعي و قانون مداري - رسانه و پاسخگويي - مشاركت مردمي و امنيت جامعه محور ، از جمله عناويني است كه هر يك به تناسب با كاركردهايي همراه خواهد بود .

وي همچنين به نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعي در مدارس سراسر كشور در هفته ناجا اشاره كرد و افزود : افتتاح 66 پاسگاه و كلانتري جديد از ديگر برنامه هايي است كه در طول اين هفته اجرا خواهد شد .

احمدي مقدم ، روز آخر هفته نيروي انتظامي را ، روز خدمتگذاري و مردم داري عنوان داشت و تصريح كرد : وظيفه نيروي انظامي به تعادل رساندن جامعه در نقاطي است كه دچار بحران مي شود و لذا ، اجراي طرح افزايش ضريب امنيت اجتماعي نيز در اين راستا بود .

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه ما قصد نداريم مجرم توليد كنيم ، توضيح داد : تلاش نيروي انتظامي ، ايجاد امنيت رواني در سطح جامعه است .

وي به دستگيري 2000 نفر از اراذل و اوباش طي اجراي اين طرح در تهران اشاره كرد و افزود : البته همه دستگيرشدگان پرونده قضايي نخواهند داشت ، بلكه هدف شناسايي اشرار و اوباش خطرناك براي امنيت جامعه و طرد آنها است .

احمدي مقدم در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران راجع به حضور افراد لباس شخصي در برخي نقاط از شهر و ايجاد ايست بازرسي در معابر ، توضيح داد : ماموران ناجا در خيلي از مكانها مي توانند با لباس شخصي حاضر شوند ، ضمن اينكه مي بايست كارت شناسايي ارايه بدهند .

وي ادامه داد : نيرو يانتظامي مجبور است در برخي مواقع از عوامل اطلاعاتي با لباس شخصي استفاده كند اما ماموران عملياتي ناجا هيچ گاه با لباس شخصي حاضر نمي شوند و موظف به پوشيدن لباس نظامي هستند .