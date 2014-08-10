مردم شیراز به زودی از مترو استفاده خواهند کرد/ 15 واگن در حال تست گرم

اسد الله حاج زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تست گرم مترو شیراز در حال انجام است، تاکید کرد: در حال حاضر 15 واگن قطار شهری شیراز در حال گذراندن تست گرم هستند و تا این لحظه از دیگر شهری های کشور از لحاط تعداد واگن جلوتر هستیم.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده به زودی پنج واگن دیگر نیز به شیراز خواهد رسید تا مترو شیراز کار خود را با 20 واگن آغاز کند.

مدیر عامل قطار شهری شیراز با بیان اینکه از تمام توان برای راه اندازی هرچه سریعتر مترو استفاده می کنیم یادآور شد: مجموعه قطار شهری شیراز تمام تلاش خود را انجام می دهد که هر چه سریعتر مردم شیراز بتوانند سوار مترو شوند.

حاج زمانی تاکید کرد: در حال حاضر از استانها و شهرهای دیگر کشور در خصوص تعداد واگنها و تست گرم جلوتر هستیم و به طور حتم زودتر از آنها نیز راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت ایستگاه ها نیز گفت: برنامه ریزهای لازم برای ایستگاه های مترو انجام داده ایم و در حال حاضر نیز ایستگاه های فاز یک خط یک مترو به طور کامل آماده شده است.