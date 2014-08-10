به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان کار هیئت انتخاب که متشکل از انسیه شاه حسینی، حبیب الله بهمنی، محمدرضا آهنج، محمد بیاتی و سعید نجفیان اسات اسامی 19 مستند راه یافته به بخش مسابقه جلوه گاه نور را اعلام شد.

مستندهایی چون «دیار عاشقان» به کارگردانی علی عسگری زاده،«زندگی در ثانیه صفر» به کارگردانی بلال الفت، علی الفت،«خوزستان همگام با انقلاب اسلامی» به کارگردانی اکبر صابری نژاد،« لبیک یا حسین» به کارگردانی مسعود صمیم پور،« امیلیا» به کارگردانی روح اله اکبری،« هالیود اسب تروا» به کارگردانی داود جلیلی،« نفر پنجم» به کارگردانی مرتضی باکیده،« چشم انتظار» به کارگردانی بتول پیرانوند، «آن مرد ایستاده است» به کارگردانی علیرضا نوروزی، «سایه های شهر شلوغ» به کارگردانی محسن سوهانی،«17000» به کارگردانی محمد تقی فهیم،« مرور وقاحت و جنایت» به کارگردانی محمدتقی فهیم،«خورشید واره ها» به کارگردانی زهرا مشتاق،«داشتیم رد می شدیم» به کارگردانی شمس اله دایی زاده،« جهاد اکبر (شهید خلیلی)» و «دیروز را به خاطر دارید» به کارگردانی مهری سرخیل، «و بیاید روزی» به کارگردانی شاهد سلطانی، «باغ ما که خشک نشده» به کارگردانی مهدی میرزایی و «شهسوار عشق» به کارگردانی حجت دهقان از جمله مستندهای سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در بخش مسابقه جلوه گاه نور هستند.

سیزدهمین جشنواره بین ­المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین ­الملل» در قالب بخش‌های مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشم‌انداز سینمای مقاومت ایران، نشست‌های تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌های جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می شود.









