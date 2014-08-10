راه اندازي شورای معتمدین نیروی انتظامی در کردستان/تعامل با رسانه اولويت اصلي است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خرم نیا ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: شورای معتمدین نیروی انتظامی یکی از شیوه های مناسب برای ایجاد ارتباط بهتر پلیس با جامعه است.

وی افزود: نیروی انتظامی تلاش می کند که شورای معتمدین از اهالی رسانه و شهروندان را تشکیل دهد تا در بحث کاهش جرایم و شناسایی نقاط ضعف گام های جدی برداشته شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جايگاه و اهميت اين شورا بیان کرد: این شورا می تواند به نحو مناسبی مشکلات را به پلیس انتقال دهد تا سریعتر و به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسد.

خرم نیا یادآور شد: نیروی انتظامی توجه ویژه ای به ایجاد امنیت روانی در اذهان مردم و جامعه دارد و تلاش هایی زیادی برای رسیدن به این امنیت ر دستور كار پليس در استان كردستان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وجود امنیت از هر نوع آن برای توسعه همه جانبه بسترسازی می کند و همین امر می تواند بسیاری از مشکلات موجود در سطح استان كردستان را رفع کند.

همکاری صادقانه با رسانه اولویت کاری است

فرمانده انتظامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به جايگاه و اهميت رسانه هاي جمعي در تمامي حوزه ها اشاره كرد و گفت: فرماندهی انتظامی استان کردستان در راستای رسالتی که دارد آماده همکاری صادقانه و سالم با رسانه است و در راستای امنیت روانی و انجام کار مشارکتی در حوزه امنیت برنامه ریزی های مدون و مناسبی را دارد.

خرم نیا اظهار داشت: در بحث افزایش مشارکت مردمی در راستای ارتقاء امنیت تعامل با رسانه یکی از اولویت های کاری است و انتظار مي رود كه رسانه هاي جمعي استان كردستان نيز در اين مسير ما را كمك و ياري كنند.

وی با اشاره به این مطلب که کردستان یکی از امن ترین استان های کشور است، افزود: باید با همکاری و هم فکری امنیت را در جامعه افزایش دهیم تا بسترهای توسعه در استان كردستان در تمامي حوزه ها فراهم شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: خوشبختانه کردستان به لحاظ آمار وقوع جرایم و سرقت درصد پایین کشور را به خود اختصاص داده و از نظر رتبه بندی و فراوانی جرایم یکی از استان های بدون مشکل است.

نگاه به کردستان امنیتی نیست

خرم نیا در ادامه با بیان این مطلب که تغییر نگاه در خصوص کردستان ضروری است، یادآور شد: متاسفانه مردم و سرمایه داران نگاه اشتباهی به استان کردستان دارند و فکر می کنند که کردستان استانی امنینتی با مشکلات اقتصادی بالا است.

وی ادامه داد: کردستان دارای امنیتی پایدار است و به لحاظ اقتصادی دارای ظرفیت های ویژه ای است که با استفاده از این پتانسیل ها می توان توسعه در استان ایجاد کرد.

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: انتظار می رود رسانه و نیروی انتظامی استان با بازگو کردن حقایق و امنیت استان سرمایه گذاران را به استان کردستان جذب کنند.

خرم نیا اظهار داشت: انجام وظایف و فعالیت های پلیس همراه با صداقت است و اگر پایه و اساس کار اعتماد سازی باشد بسیاری از مشکلات رفع می شود.

وی افزود: پاسخ گویی پلیس به اصحاب رسانه و شهروندان مستمر است چرا که اعتماد سازی در استان بین پلیس و مردم در کاهش جرایم و فساد نقش بسزایی دارد.

ساماندهی ناحيه منفصل شهري نایسر در دستور کار قرار دارد

فرمانده انتظامی استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات سکونت گاه غیر رسمی نایسر بیان کرد: یکی از اولویت های کاری پلیس ساماندهی نایسر است.

خرم نیا یادآور شد: در خصوص امنیت نایسر یک یگان انتظامی در آینده نزدیک مستقر می شود و همچنین در بحث تهدیدات و شناسایی آسیب های منطقه ای که در کمین جوانان و خانواده ها وجود دارد دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی ادامه داد: نایسر باید ابتدا به سکونت گاه رسمی تبدیل شود و بعد امکانات رفاهی و شهری به آن اختصاص داده شود تا بستر کاهش جرایم در این شهرک فراهم شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پايان سخنان خود ضمن تقدير از همكاري و تعامل خبرنگاران رسانه هاي جمعي اين استان با پليس گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تعامل مناسب در راستای ارتقاء امنیت استان گام برداریم.